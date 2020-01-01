Ansu Fati: Yaşadıklarım gerçek mi emin değilim
Yorum()
La Liga’nın 22. haftasında Barcelona sahasında konuk ettiği Levante’yi 2-1 yendi. Ev sahibi ekibin gollerini 17 yaşındaki Ansu Fati atarken asistler ise Lionel Messi’den geldi.
Performansıyla ilgili konuşan Fati, “Yaşadıklarım gerçek mi yoksa değil mi hala emin değilim. Yıllarca Messi’yi izledim. Şimdi birlikte oynuyoruz. Rüya gibi” ifadelerini kullandı.
Yıllarca bu günlerin hayalini kurduğunu söyleyen Fati, “Hocama ve takım arkadaşlarıma bana bu fırsatı tanıdıkları için teşekkür ederim” diye konuştu.
Bu sezon 19 resmi maça çıkan Fati 9 gol atıp 5 de asist yaptı.
Barcelona, 22 hafta sonunda topladığı 46 puanla lider Real Madrid’in 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.