Ansu Fati: Yaşadıklarım gerçek mi emin değilim

Barcelona’nın Levante’yi yendiği maçta attığı gollerle takımına 3 puanı getiren Ansu Fati, kendisini rüyada gibi hissettiğini söyledi.

’nın 22. haftasında sahasında konuk ettiği ’yi 2-1 yendi. Ev sahibi ekibin gollerini 17 yaşındaki Ansu Fati atarken asistler ise ’den geldi.

Performansıyla ilgili konuşan Fati, “Yaşadıklarım gerçek mi yoksa değil mi hala emin değilim. Yıllarca Messi’yi izledim. Şimdi birlikte oynuyoruz. Rüya gibi” ifadelerini kullandı.

Yıllarca bu günlerin hayalini kurduğunu söyleyen Fati, “Hocama ve takım arkadaşlarıma bana bu fırsatı tanıdıkları için teşekkür ederim” diye konuştu.

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Bu sezon 19 resmi maça çıkan Fati 9 gol atıp 5 de asist yaptı.

Barcelona, 22 hafta sonunda topladığı 46 puanla lider ’in 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.