Sakatlıktan dönmek için gün sayan genç yıldız Ansu Fati, Xavi'nin Barcelona'ya "farklı bir mantalite" getirdiğini söyledi.

Sonbaharda Ronald Koeman'ın görevine son veren Barcelona, Xavi'nin gelişiyle birlikte Lionel Messi'nin ayrılığı sonrası yaşadığı buhrandan kurtulmuş gibi gözüküyor.

Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden, ligde de ilk dörtteki yerini sağlamlaştıran Barcelona, Fati'nin dönüşüyle hücumdaki gücünü bir kat daha arttırabilir.

Ne söyledi?

Solidarity Stories of Sports isimli kitabının lansmanında konuşan Fati takımla ilgili düşüncelerini paylaştı.

"Dönüşümü sabırsızlıkla bekliyorum, çünkü takım büyük aşama kaydetti."

"Takım çok iyi oynuyor. Umarım kısa süre içinde kadrodaki yerimi alabilirim."

"Teknik direktör değişikliği bize çok iyi geldi, oyuncular artık farklı bir mantaliteyle daha sıkı çalışıyor. Sonuçları da şimdiden görebiliyoruz."

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Ne zaman dönecek?

Ocak ayında Barcelona'nın Kral Kupası'nda Athletic Bilbao ile oynadığı maçta sakatlanan Ansu Fati 28 Mart'ta takımla çalışmalara başladı.

Sahalara daha hızlı dönebilmek için takım doktorlarının ameliyat tavsiyesini geri çeviren 19 yaşındaki oyuncunun gelecek hafta Cadiz'le oynanacak maçta kadroya dönmesi bekleniyor.

Barcelona formasıyla 53 maçta 18 golü bulunan Fati, bu sezon görev yaptığı 10 maçta beş gol kaydetti.

Barcelona'da Xavi dönemi

Futbolculuk döneminde kulübün efsane isimleri arasına giren Xavi, Koeman'dan ipleri devraldıktan sonra kısa sürede büyük işler başardı.

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Ligde dokuzuncu sıraya gerileyen ve Kasım ayında Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Barcelona, Xavi yönetiminde La Liga'da ikinci sıraya yükseldi. Katalanlar, Avrupa Ligi'nde de şampiyonluğu kovalıyor.

Perşembe günü çeyrek final rövanş maçında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek olan Barcelona, turu geçmesi halinde West Ham-Lyon eşleşmesinin galibiyle oynayacak.