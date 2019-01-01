Barcelonalı Ansu Fati, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Barcelona'nın 16 yaşındaki yıldız adayı Ansu Fati, Barcelona formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren en genç oyuncu olarak tarihe geçti.

Yeni sezonda 'da kaydettiği 2 gol, 1 asistle 'nın en büyük silahlarından birine dönüşen Ansu Fati, parlamaya devam ediyor.

Teknik direktör Ernesto Valverde'nin karşısında ilk 11'de şans verdiği Fati, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona formasıyla boy gösteren en genç oyuncu oldu.

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Barcelona tarihinin ligde gol atan en genç oyuncusu olan 16 yaşındaki yıldız, aynı zamanda La Liga'da gol atan en genç 3. oyuncu unvanını da elinde bulunduruyor.

Ansu Fati'den önce Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç Barcelonalı futbolcu ise 17 yaşında Devler Ligi'nde boy gösteren Bojan Krkic'ti.