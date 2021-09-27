Barcelona’nın genç yıldızı Ansu Fati, takımının zaferler kazanabileceğini düşünüyor.

Lionel Messi’yi kaybeden ve yeni sezona da oldukça çalkantılı bir giriş yapan Barcelona, Levante’yi 3-0 mağlup ederek bir nefes almayı başardı.

Katalan ekibi, Memphis Depay ve Luuk de Jong’la farkı ikiye çıkarırken 90+1. dakikada da genç yıldız Ansu Fati sahneye çıktı ve skoru tayin eden golü kaydetti. 18 yaşındaki Fati, bu golle birlikte 322 günlük sakatlığının ardından çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşadı.

Lionel Messi’den sonra Barcelona’nın 10 numaralı formasını sırtına geçiren İspanyol yıldız, Levante maçı sonrasında Barcelona’nın geleceği hakkında umutlu konuştu.

“10 numaralı forma için gururluyum”

Ansu Fati, üç farklı galibiyetin ardından şunları söyledi:

“Bu süreci aşmamda bana yardımcı olan doktorlara ve herkese teşekkür ederim.”

“Taraftarlarımız da inanılmazdı. Biz Barcelona’yız ve hedefimiz her zaman her kupayı kazanmaktır. La Liga’da, Şampiyonlar Ligi’nde ve tüm turnuvalarda bunun için mücadele edeceğiz.”

“Leo’dan sonra 10 numaralı formayı giyebildiğim için gururluyum. Bu fırsat için kulübümüze ve kaptanlarımıza teşekkür ediyorum.”

Barcelona’yı neler bekliyor?

Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında Camp Nou’da Bayern Münih’e 3-0 mağlup olan Barcelona, ikinci maçını ise 29 Eylül tarihinde Benfica deplasmanında oynayacak.

Katalan ekibi, La Liga’da 2 Ekim tarihinde son şampiyon Atletico Madrid’e konuk olacak.

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