Ansu Fati, Lionel Messi'yi geride bırakarak Barcelona tarihine geçti

İspanya La Liga'nın ikinci haftasında Barcelona'nın Real Betis'i 5-2 mağlup ettiği maçta tarihi bir olay yaşandı.

İspanya 'ın ikinci hafta mücadelesinde , 'i konuk etti.

Katalan ekip rakibini 5-2 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

, Luis Suarez ve Ousmane Dembele'nin sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almadığı maçta, teknik direktör Ernesto Valverde tarafından kadroya alınan Ansu Fati, mücadelenin 78. dakikasında Carles Perez'in yerine oyuna girdi.

Ansu Fati kimdir?

31 Ekim 2002'de Gine-Bissau'da dünyaya gelen Ansu Fati, futbolla tanıştığı Barcelona'nın alt yaş gruplarındaki takımlarında forma giydi.

Geçtiğimiz sezon Katalan ekibin 19 yaş altı takımı kadrosunda bulunan ve UEFA Gençlik Ligi maçlarında oynayan Fati, sahaya çıktığı 9 maçta 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Ansu Fati, sadece 16 yıl 297 günlükken sahaya çıkarak, Barcelona tarihinde Vicente Martinez'in arkasında lig maçında forma giyen en genç ikinci oyuncu olma unvanını elde etti.

Takvimler 16 Ekim 2004'ü gösterirken Katalan ekibin Arjantinli yıldızı Lionel Messi, 17 yıl 114 günlükken teknik direktör Frank Rijkaard'ın tercihiyle ilk La Liga maçına çıkmıştı.

Barcelona tarihinde La Liga karşılaşmasında forma giyen en genç 5 oyuncu şu şekilde sıralanıyor:

1-) Vicente Martinez (1941-42 sezonu) - 16 yıl 280 gün

2-) Ansu Fati (25.08.2019 / Real Betis) - 16 yıl 297 gün

3-) Bojan Krkic (16.09.2007 / Osasuna) - 17 yıl 19 gün

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4-) Marc Muniesa (23.05.2009 / Osasuna) - 17 yıl 57 gün

5-) Lionel Messi (16.10.2004 / ) - 17 yıl 114 gün