ANSA - Milan: Cardinale, Avrupa Ligi'nde de Milan'ın kazanması gerektiğini düşündüğü için endişeli ve hayal kırıklığına uğramış olsa da deplasmanda takımın yanında olmayı sürdürüyor

(ANSA) - MİLANO, 24 EKİM- RubenAmorim, Avrupa Ligi'ndeki çöküşün ardından yalnızlığı yaşıyor. Gerry Cardinale memnun değil ve Udine deplasmanı öncesinde takım sakatlıklar nedeniyle büyük ölçüde eksilmiş durumda. Bu tablo, İngiltere'de pek de güçlü olmayan Bournemouth karşısında yaşadığı feci deplasmanın ardından bir türlü toparlanamıyor gibi görünen Milan'ı özetliyor.

Maignan'ın kırmızı kartı ve sonrasındaki tartışmalarla gölgelenen, tamamen unutulması gereken bir maçtı. Bireysel sorumluluklar bir yana, geriye yenilgi ve bulması zor görünen denge ile istikrarın peşindeki Amorim'in hataları kaldı. Milan, sonuç vermeyen denemeler ve henüz oturmamış dizilişler arasında şaşkın ve yolunu kaybetmiş durumda. Kulübün sahibi, endişeli ve hayal kırıklığına uğramış olsa da deplasmanlarda bile takımın yanında olmayı sürdürüyor; çünkü Milan'ının Avrupa Ligi'nde de parlaması ve kazanması gerekiyordu.





Amorim şimdilik görevini sürdürüyor ancak İngiltere deplasmanının ardından onun için alarm zilleri çalıyor. Zorlukların ve zaman kazanma ihtiyacının farkında olduğunu söyleyen teknik direktöre verilen destek azalıyor; yarın Udine'de bir hata daha yapma lüksü yok. Milan ile Inter ve Lazio arasında dört puanlık fark var. Rakibi ise şu ana kadar yalnızca dört puan toplayabildi ve zor günler geçiriyor. İki takım arasında uçurum olsa da belirsizlik hâkim ve hiçbir şeyin sonucu garanti görünmüyor.

Milan çevresindeki hava olumlu değil ve Amorim sakat oyuncuların hesabını yapmak zorunda: Adrien Rabiot, Diego Moreira ve Mario Gila da forma giyemeyecek. Bu üç isim, daha önce kadro dışında kalan Saelemaekers, Terracciano, Gabbia ve Chukwueze'ye eklendi. Rabiot'un sağ baldırında, Moreira'nın sol arka adalesinde yorgunluk tespit edildi. Gila'nın ise sol ayak bileğinde aşırı yüklenmeye bağlı iltihaplanma var. Bu nedenle üçü de yarın saat 20.45'te Bluenergy Stadium'da oynanacak maçın kadrosuna alınmayacak. Gelecek cumartesi günkü derbinin de yer aldığı üç maçlık haftanın başında yaşanan bu ağır eksikliği gidermek için Amorim, Milan Futuro'dan beş genç oyuncuyu çağırmak zorunda kaldı: Menon, Perera, Vos, Ossola ve Cissé.

Gelecek maçlar UDI Serie A 15:45 MIL

İlk 11'de Maignan, Tomori, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi, Musah, Modric, Loftus-Cheek, Hutchinson, Ramos ve Pulisic'in yer alması kaçınılmaz görünüyor. Hem saha içinde hem de dışında takımı içinde bulunduğu çıkmazdan çıkarabilecek az sayıdaki isimden biri olan Modric'ten beklentiler yüksek. Müdahale edip çözüm aramayı gerektirecek transfer dönemini düşünmeden şimdi kazanmak gerekiyor. Ancak çekişmeli ve zorlu bir ligde puan kaybetmek ya da Avrupa futbolunun en üst düzeyine açılan kapı olan Avrupa Ligi'ni hafife almak mümkün değil. Bu konuda, Avrupa Ligi kupasını iki kez kaldıran Mourinho'nun verdiği ders hâlâ geçerli: Sonuçta bütün kupalar önemlidir. (ANSA).