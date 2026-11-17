Vinicius Junior, Brezilya'nın Singapur'u hazırlık maçında 7-0 yendiği karşılaşmaya damga vurdu. Ancak Real Madrid'in yıldızı, maçının erken bitirilmesine duyduğu rahatsızlığı gizleyemedi. Karşılaşmanın ilk çeyreğinde hat-trick yapmasına rağmen teknik ekip onu 60. dakikadan önce oyundan alınca forvet oyuncusunun hayal kırıklığı açıkça görüldü.

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Ancelotti, etkili performansına rağmen Vinicius'u erken çıkardı

Carlo Ancelotti, 26 yaşındaki oyuncuyu 60. dakikadan hemen önce oyundan aldı. Vinicius'un kenara gelirken duyduğu rahatsızlık açıkça görüldü. Oyundan çıkmadan önce 21 dakika içinde üç gol atan hücum oyuncusu , millî takımdaki ilk hat-trick'ine imza atmıştı.

Kanat oyuncusunun tek taraflı geçen karşılaşmada bir golü daha iptal edildi. Sahada daha uzun süre kalmayı bekleyen Vinicius'un erken çıkışı, maçın bitiş düdüğünün ardından gündem oldu.

Vinicius, Ancelotti ile maç öncesi yaptıkları anlaşmayı açıkladı

Maçın ardından konuşan Vinicius, Mundo Deportivo'nun aktardığına göre, Ancelotti ile önceden yaptıkları anlaşma nedeniyle daha fazla süre almayı beklediğini söyledi.

"15 ya da 20 dakika daha oynamam konusunda anlaşmıştık. Her zaman daha fazla oynamak, daha fazla gol atmak istiyorum" dedi.

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Ancak Brezilyalı oyuncu, kadrodaki diğer futbolcuların da süre alması gerektiğini kabul ederek tepkisini yumuşattı. "Herkes forma şansı bulduğu için mutluyum. Daha fazla kişinin oynaması gerektiğini anladım" diye ekledi.

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Bu hat-trick, 26 yaşındaki oyuncunun iki hazırlık maçında beş gol attığı verimli millî takım arasını taçlandırdı. Vinicius, daha önce Brezilya'nın Japonya'ya 3-2 yenildiği maçta iki gol kaydetmişti. Millî takımdaki bu gol serisi, Mourinho yönetimindeki Real Madrid'de tüm sezon yalnızca bir gol atabilmesiyle keskin bir tezat oluşturuyor.

Brezilya formasıyla yaşadığı bu çıkışı değerlendiren Vinicius, odağını yeniden kulüp görevlerine ve yaklaşan millî takım hedeflerine çevirdi. "İlk hat-trick'im, umarım daha niceleri gelir" dedi ve ekledi: "Sahaya çok odaklanmış çıktık. Kolay görünüyordu ama pozisyon yaratmanız gerekiyor. Daha fazla gol atabilirdim, ancak gollerimden ve galibiyetten mutluyum. Şimdi kulübüme odaklanma ve Copa America'yı düşünme zamanı."

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Mourinho, Celta Vigo maçı öncesinde kadro seçimiyle karşı karşıya

Vinicius, La Liga'daki dört maçlık cezasını tamamladıktan sonra ligde forma giymeye hazır olarak Real Madrid'e dönüyor. Madrid'in cumartesi günü Celta Vigo'yu ağırlayacağı maçta oynayabilecek olması, Mourinho'ya yıldız hücum oyuncusunu doğrudan ilk 11'e alma fırsatı sunuyor.

Ancak Brezilyalı oyuncuyu yeniden takıma dahil etmek, Portekizli teknik direktör için gerçek bir ikilem yaratıyor. Yan Diomande, Vinicius'un cezası sırasında etkileyici performanslar sergiledi. Bu nedenle takımın ritmini değiştirmek belirgin riskler taşıyor.