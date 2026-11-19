Cezayir Milli Takımı, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde geçen salı deplasmanda Togo'ya 3-0 yenildi. Takım içindeki teknik ve moral sorunları gözler önüne seren soluk performans, teknik direktör İbrahim Hemdani'nin geleceğini de tartışmaya açtı. Cezayir ise net bir kimlik ve yeni liderler arayışını sürdürüyor.

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Cezayir, maçta tamamen çöktü. İlk yarıda hiçbir tepki gösteremeden 3 gol yiyen ve mücadele ruhundan tamamen yoksun görünen takımın oyuncuları, 87. dakikaya kadar kaleyi bulan bir şut çekemedi.

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Cezayir futbolu üzerine uzmanlaşmış gazeteci Samir Djebali, ilk maçtaki ikna edici olmayan performans göz önüne alındığında yenilginin beklendiğini söyledi.

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Ancak Djebali, Fransız "RMC" kanalına verdiği demeçte, asıl hayal kırıklığının yenilginin şeklinden kaynaklandığını belirterek takımda isteksizlik ve taktik planda büyük bir aksaklık olduğuna dikkat çekti.

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Hemdani'ye yönelik eleştiriler ve Aït-Nouri krizi

Geçen eylülde Vladimir Petković'in yerine göreve gelen Hemdani'ye yönelik eleştiriler, üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi almasına rağmen giderek arttı.

"DZ Foot" sitesinin kurucusu Mehdi Dahak, 48 yaşındaki teknik adamın profesyonel düzeyde antrenörlük deneyiminden yoksun olması nedeniyle en başından beri pek kabul görmediği görüşünde.

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Dahak ayrıca milli takımın onun yönetiminde belirgin bir teknik gelişim göstermediğini düşünüyor. Baghdad Bounedjah ve Houssem Aouar'ın kadro dışı bırakılması gibi bazı tercihleri de soru işaretleri doğuruyor.

Rayan Aït-Nouri krizi de teknik direktör üzerindeki baskıyı artırdı. Manchester City'nin bek oyuncusu, 25 eylülde Zambiya karşısında alınan 3-1'lik galibiyette forma giymemesinin ardından çıkan anlaşmazlık nedeniyle milli takımdan uzaklaştırıldı.

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Djebali konunun ele alınış biçiminin başarılı olmadığını düşünürken Dahak, Hemdani ile baş antrenörün atanmasından önce teknik ekibe katılan yardımcısı Antar Yahia arasındaki ilişkinin niteliği konusunda belirsizlik bulunduğuna işaret etti.

Son yenilginin ardından Hemdani'nin gönderilmesi güçlü bir ihtimal haline geldi. Djebali, Cezayir Futbol Federasyonu'nun önümüzdeki saatlerde ya da günlerde görevine son verildiğini açıklayabileceğini belirterek, gruba gelişim ve yeni bir ivme kazandırabilecek bir teknik direktör bulmak için yaklaşık 4 ay bulunduğunu, bu nedenle sürecin hızla sonlandırılmasının daha iyi olacağını savundu.

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Liderden yoksun yetenekli bir nesil

Cezayir Milli Takımı; İbrahim Maza, Anis Hadj Moussa, Mohamed Belloumi, Adil Boulbina ve Yassine Titraoui gibi gelecek vadeden genç yeteneklere sahip olsa da güçlü kişiliğe sahip liderlerin eksikliğini yaşıyor.

Djebali, federasyonun Cezayir'i 2019 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğuna taşıyan neslin vedasına iyi hazırlanmadığını düşünüyor. Bu nesil içinde Raïs M'Bolhi, Adlène Guedioura, Sofiane Feghouli ve İsmaël Bennacer'in yanı sıra Riyad Mahrez ve Youcef Belaïli de yer alıyor.

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Djebali, takımın gelecek vadeden teknik potansiyeline rağmen şu anda ruh ve kişilikten yoksun olduğunu vurguladı.

Yenilgiye rağmen Cezayir, 7 puanla 9. grupta liderliğini sürdürüyor. Cezayir'in Togo ile arasında 1, Zambiya ile 2, Burundi ile ise 4 puan fark bulunuyor.

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Ancak Afrika Uluslar Kupası'nı kaçırma tehlikesinden kurtulmak için son haftada Burundi'yi ağırlamadan önce deplasmanda Zambiya karşısında olumlu bir sonuç alması gerekecek.

Eleştiriler son dönemde Hemdani ile Antar Yahia'yı seçen Cezayir Futbol Federasyonu Başkanı Walid Sadi'ye de uzandı. Dahak, Sadi'nin kararlarının futbol camiasında tartışma yarattığını ve tercihlerini destekleyen bazı isimlerin tutumlarından geri adım atmaya başladığını belirtti.