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비니시우스 주니오르 (Vinicius Junior)Getty Images

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Anlaşmazlık sürüyor: Vinicius'un Real Madrid ile geleceğini belirleyecek kritik toplantının tarihi netleşti

Vinicius Junior
M. Arteta
Real Madrid
Arsenal
La Liga
Premier Lig
Brezilya
İspanya
İngiltere

Satış ihtimali güçlü şekilde masada

İspanyol bir gazeteci, Vinicius Junior ile Real Madrid yetkilileri arasında Brezilyalı yıldızın sözleşme yenilemesini görüşmek üzere yapılacak kritik toplantının tarihini ortaya çıkardı.

ESPN'nin ünlü gazetecisi Rodra, "X" ağındaki hesabından şunları yazdı: "Vinicius Junior, sözleşmesinin yenilenmesine ilişkin anlaşmazlığın sürmesi nedeniyle yarın çarşamba günü Real Madrid ile bir toplantı yapacak."

Şunları ekledi: "Real Madrid, oyuncunun sözleşmesini yenilemek için sunduğu son teklifi artırmayı düşünmüyor. Vinicius ise hâlâ sezon başına 30 milyon euro civarında bir ücret talep ederken, kulübün teklifi yalnızca 22 milyona ulaşıyor."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Real Madrid içindeki önemli isimler Vinicius'un satılması fikrini destekliyor. Bununla birlikte Arsenal'de transferin tamamlanabileceğine dair iyimserlik artıyor ve transferin bedelinin yaklaşık 150 milyon euro olacağı tahmin ediliyor."

Şöyle bitirdi: "Vinicius'un temsilcileri Arsenal ile herhangi bir temasın varlığını hâlâ reddediyor, ancak transfere yakın kaynaklar görüşmelerin halihazırda mevcut olduğunu, sportif direktör Berta ile teknik direktör Arteta'nın da müzakerelere güçlü bir şekilde katıldığını doğruluyor."

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