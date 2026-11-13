Soyunma odasında çektirdiği sade bir fotoğrafla Mohamed Salah, sosyal medyayı ateşe verdi. Malavi filelerine gönderdiği ikili golün ardından Mısır Milli Takımı forması altında 70. uluslararası golüne ulaşmasını kutlayan Salah, üzerinde "70" rakamı yazılı bir kâğıt tutarken gülümseyerek göründü.

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Ancak Trabzonlu Türk yıldızı için kutlama gibi görünen bu kare, Firavunlar'ın gol kralının gerçek rakamı konusunda geniş bir tartışmanın kapısını araladı: 70 diyen Mısır Futbol Federasyonu kayıtları ile 68 diyen Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" kayıtları arasında.

Tarihi bir rakam için özel bir kutlama

Mohamed Salah, Mısır Milli Takımı forması altında 70. uluslararası golüne ulaşmasını özel bir şekilde kutladı. Soyunma odasında, üzerinde "70" rakamı yazılı bir kâğıt tutarak gülümseyen bir pozla ortaya çıktı. Sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandıran bu kare, onun Firavunlar tarihinin en büyük gol kralllarından biri olarak yerini pekiştirdi ve ülkesinin milli takımıyla tarih yazmayı sürdürdüğünü gösterdi.

Kutlama, Salah'ın Malawi filelerine attığı ikili golün ardından geldi. Bu goller Mısır Milli Takımı'na önemli bir galibiyet getirdi ve kaptanına, bir asırdan daha uzun süre önce başlayan efsanevi kariyerine yeni bir rakam ekledi. Bu kariyerde Salah, El-Mukavilun el-Arab'daki genç bir yetenekten dünyanın en iyi futbolcularından birine ve modern Mısır futbolunun bir ikonuna dönüştü.

Bu kare sadece gelip geçici bir kutlama değildi; aksine Salah'tan hâlâ zirvede olduğuna, milli takımla çevresindeki tüm baskılara ve zorluklara rağmen, bazı dönemlerde peşini bırakmayan eleştirilere rağmen rekorları kırmayı sürdürdüğüne dair net bir mesajdı.

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Taht mücadelesi: Salah mı, Hossam Hassan mı?

Mohamed Salah'ın gol sayısının gerçek rakamı etrafındaki tartışma, Mısır Milli Takımı'nın tarihi gol kralı unvanı için yeni bir tarihi mücadeleyi alevlendiriyor: Firavunlar'ın mevcut kaptanı ile milli takım forması altında 69 resmi uluslararası gol atan efsane Hossam Hassan arasında.

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Mısır Futbol Federasyonu hesaplarına göre Salah, 70 gole ulaşarak Hossam Hassan'ın rakamını bir golle geçti ve mücadeleyi çoktan sonuçlandırdı. Böylece Firavunlar'ın gol krallarının tahtına oturdu ve uzun yıllar boyunca "Albay"ın adıyla anılan listenin zirvesine adını yazdırdı.

Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" hesaplarına göreyse mücadele hâlâ açık. Salah'ın yalnızca 68 onaylı golü bulunuyor, yani Hossam Hassan'dan bir golle geride; ona eşitlenmek için sadece bir gole, resmi olarak tek başına zirveye çıkmak için ise iki gole ihtiyacı var. Bu da Firavunlar'ın her bir gelecek maçını tarihle bir randevu hâline getiriyor.

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FIFA neden 70 değil de 68 diyor?

Mohamed Salah'ın Mısır Milli Takımı'yla gol sayısı, Malawi filelerine attığı ikili golün ardından yerel ve toplam kayıtlarda 70 gole ulaşıyor. Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" ve futbol istatistikleri ağı "Transfermarkt"ın resmi kayıtlarında ise sadece 68 onaylı uluslararası gol olarak görünüyor.

İki rakam arasındaki bu fark, uluslararası hazırlık maçlarının geçerli sayılma kurallarından kaynaklanıyor. FIFA, herhangi bir uluslararası maçın "A" kategorisinde sayılması için katı şartlar koyuyor; bunların arasında izin verilen değişiklik sayısının aşılmaması da yer alıyor ve bu şart, Salah'ın gol attığı maçlardan birinde yerine getirilmemiş.

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Bu da Salah'ın aynı anda iki rakama sahip olduğu anlamına geliyor: Mısır Futbol Federasyonu ve Mısır medyası tarafından onaylanan yerel bir rakam ile FIFA tarafından onaylanan uluslararası bir rakam. Her ikisi de kendisini hesaplayan tarafın ölçütlerine göre doğru ve bu durum, Salah her yeni gol attığında onun gol sayısı etrafında tekrarlanan tartışmayı açıklıyor.

Svaziland: Silinen iki golün sırrı

FIFA kayıtları ile Mısır Federasyonu kayıtları arasındaki farkın nedenleri, Svaziland ile oynanan hazırlık maçında yatıyor. Salah, 2013 yılında Svaziland Milli Takımı'nın filelerine iki gol attı. Bu hazırlık maçında eski teknik direktör Bob Bradley 10 değişiklik yaptı; bu da FIFA'nın uluslararası maçlara ilişkin kurallarına aykırı olduğu için iki golü resmi uluslararası kayıttan düşürüyor.

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Yerel onay ile uluslararası onay düzeyine gelince, Mısır Futbol Federasyonu ve medya istatistikleri A Milli Takımı'nın oynadığı tüm maçları hesaba katıyor ve toplam, "World Football" ağına göre 70 gole ulaşıyor. Uluslararası Futbol Federasyonu ise 6'dan fazla değişiklik yapılan maçlarda atılan golleri hariç tutuyor.

Salah ayrıca Mısır'ın 20 Yaş Altı, 23 Yaş Altı ve Olimpiyat milli takımlarıyla 10 gol daha attı; ancak bu goller hiçbir istatistik kuruluşunda A Milli Takımı'nın gol hanesine dâhil edilmiyor.

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68 ile 70 arasında, değişmeyen tek gerçek şu: Mohamed Salah, modern dönemde Mısır Milli Takımı'nın tarihi gol kralıdır ve gol gol, kare kare tarih yazmayı sürdürmektedir.