Dzeko'nun, Sky ve Bild'in haberine göre pazar ve pazartesi günü sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından 2027'ye kadar sözleşme imzalaması bekleniyor. Şu anda kulüpsüz olan Bosna-Hersekli 40 yaşındaki forvet, AC Florenz'den kendi isteğiyle ayrılmasının ardından geçen sezonun ikinci yarısında Schalke forması giymişti. Dokuz gole katkısıyla Bundesliga'ya yükselişte büyük pay sahibi olmuştu. Sonrasında ise Dzeko'nun geleceği maddi konular nedeniyle bir süre belirsiz kaldı. Tecrübeli yıldızın Dünya Kupası'na katılımının ardından kariyerini noktalaması da gündeme gelmişti.

Şimdi sağlanan ilerlemede Maximilian Wöber transferinin de etkili olduğu düşünülüyor. 28 yaşındaki Avusturyalı, Leeds United'dan bonservissiz geldi. Böylece Schalke, savunmadaki açık pozisyonu düşük maliyetle doldurdu ve daha geniş bir mali hareket alanına sahip oldu.

Dzeko'nun, bonuslarla 1,3 milyon euroya kadar çıkabilen yaklaşık 900 bin euroluk yıllık maaşıyla takımın en çok kazanan isimleri arasında yer alması bekleniyor. Kenan Karaman ile Florenz'den kiralık olarak gelen Robin Gosens de bu maaş seviyesinde bulunuyor.

Jesper Lindström'ün Napoli'den kiralık gelmesi bekleniyor

Dzeko'nun yanı sıra önümüzdeki günlerde ikinci bir transferin daha tamamlanması bekleniyor: Jesper Lindström'ün SSC Napoli'den kiralık olarak gelmesi öngörülüyor. Schalke'nin onunla da anlaşmaya vardığı, kulüpler arasında yalnızca son detayların netleştirilmesinin kaldığı belirtildi. Kiralık anlaşmasına satın alma zorunluluğu veya satın alma opsiyonu eklenebilir. 26 yaşındaki Danimarkalı sağ kanadın Napoli ile sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor.

Lindström bir dönem Eintracht Frankfurt'ta ön plana çıkmış, 2022'deki Avrupa Ligi zaferinde ilk tercih olmuştu. 2023'te 30 milyon euro karşılığında Napoli'ye transfer oldu ancak burada yüksek beklentileri karşılayamadı. Lindström geçen sezonu VfL Wolfsburg'da kiralık geçirdi. 15 maçta gole katkı veremedi ve Kurtlar ile birlikte küme düştü.