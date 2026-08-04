Manchester City, yedek kaleci James Trafford'un 47 milyon euro karşılığında Leeds United'a katılmanın eşiğine gelmesinin ardından yeni bir kaleci arıyor.

Genç İngiliz kaleci geçen yaz Manchester City'ye gelmişti, ancak daha sonra İtalyan Gianluigi Donnarumma da Citizens'a katılarak birinci kaleci konumuna geçti.

Teknik direktör Enzo Maresca'nın ekibi şimdi, La Liga tecrübesine sahip 34 yaşındaki deneyimli Arjantinli kaleci Geronimo Rulli ile anlaşmaya çalışıyor. Bunu "Mundo Deportivo gazetesi aktardı.

Haberlere göre Arjantinli, iki sezonluk sözleşmesinin maddelerine çoktan onay verdi ve Etihad Stadyumu ile mevcut kulübü Olympique Marsilya arasındaki transferinin ayrıntılarına son rötuşların yapılmasından başka bir şey kalmadı.

Gazeteci Fabrizio Romano'ya göre İngiliz kulübü ilk teklifini Fransız takımına çoktan sundu.

Kaleci mevkiindeki bu değişiklikle ilgili olarak İtalyan teknik adam, Manchester City'nin Seul'deki hazırlık maçından önce şöyle konuştu: "Şu ana kadar herhangi bir gelişme yok, James hâlâ City'nin oyuncusu ve Rulli hâlâ Marsilya'nın oyuncusu, bu yüzden bekleyip önümüzdeki günlerde göreceğiz."

Geronimo Rulli'yi kadrosuna katmasıyla Manchester City, özellikle La Liga'da geniş tecrübeye sahip bir kaleci kazanmış olacak. Arjantin ekibi Estudiantes de La Plata'nın altyapısında yetişen kaleci, İspanya'ya gelerek Real Sociedad forması giydi ve burada 2014/15'ten 2018/19'a kadar beş sezon geçirdi, 170 maça çıktı.

Montpellier ile geçirdiği bir yılın ardından yeniden İspanya'ya, bu kez Villarreal'e döndü. Burada üç sezon geçirdi ve 80 maç oynadı, UEFA Avrupa Ligi kupasını kaldırdı.

Fransa'da geçirdiği bir dönemin ardından Premier Lig'e transfer, uzun bir kariyerin ideal taçlandırması olabilir. Bu kariyer boyunca ülkesini 8 kez de temsil etmeyi başardı ve Katar 2022'de Dünya Kupası'nı kaldırmayı başaran futbolcular grubunun bir parçası oldu.