Anlaşma yaklaşıyor: Trabzon, Salah'ın geliş tarihini açıkladı

Trabzonspor, Mısırlı yıldız Muhammed Salah ile yürüttüğü görüşmelere ilişkin yeni detayları açıkladı ve oyuncunun takıma transferine ait işlemlerin tamamlanması için yarın çarşamba günü öğle saatlerinde Türkiye'ye geleceğini doğruladı.

Türk kulübü, taraftarlarına yönelik resmi açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Transfer görüşmelerine başladığımız Muhammed Salah, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 12.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak."

Açıklamada, oyuncunun aynı günün akşamında Trabzon şehrine hareket etmesinin planlandığı; resmi karşılama programının detaylarının ise önümüzdeki saatlerde kulübün resmi medya kanalları aracılığıyla duyurulacağı belirtildi.

Trabzonspor, salı akşamının erken saatlerinde Mısır Milli Takımı'nın kaptanıyla anlaşmaya yönelik resmi görüşmelere başladığını açıklamış ve yayımladığı kısa açıklamada şu ifadelere yer vermişti: "Muhammed Salah'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmeler başladı."

Görüşmelerin başladığının resmen açıklanmasından önce, Türk kulübünün resmi hesabı Mısır'daki üç piramidi gösteren bir video paylaşmış, bu da Mısırlı yıldızla anlaşmanın yakın olduğuna dair açık bir işaret olmuştu. Ardından gelişmeler sonraki saatlerde hız kazandı.

Türk basınının haberlerine göre Trabzonspor, Salah ve menajeri Rami Abbas ile iki yıl sürecek bir sözleşme konusunda ilkesel bir anlaşmaya vardı; nihai işlemlerin tamamlanması ve transferin resmen açıklanması bekleniyor.

Trabzonspor'un bu hamlesi, 34 yaşındaki Muhammed Salah'ın son dönemde birçok kulübe transferiyle adının anıldığı bir zamana denk geliyor. Oyuncu, geçen sezonun sonunda Liverpool'daki kariyerini noktalamıştı.

Mısırlı futbolcu, aralarında Beşiktaş'ın da bulunduğu birçok kulübün ilgi alanına girmiş, ancak iki taraf arasındaki görüşmeler tıkanmıştı. Bunun yanı sıra Suudi kulüplerinden de teklifler ve ilgi gelmişti; bunların başında Suudi Arabistanlı Ittihad, Hilal, Nassr, Ahli ve Kadsiah geliyordu.