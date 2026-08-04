Real Madrid, Alman kulübü Leipzig ile anlaşmayı tamamlamasının ardından Fildişi Sahilili Yan Diomande'nin transferini resmen açıklamaya yaklaştı.

ESPN ağının muhabiri İspanyol Rodra'ya göre gecikmenin nedeni, bazı raporlarda öne sürüldüğü gibi oyuncu veya menajeriyle yaşanan herhangi bir anlaşmazlıkla ilgili olmayıp, tüm taraflar arasındaki anlaşma birkaç gündür neredeyse tamamlanmış olmasına rağmen Leipzig kulübünden kaynaklanıyor.

Kaynak, değişkenler dahil transferin değerinin 130 milyon avroyu aştığını açıkladı ve Real Madrid'in, Diomande'nin transfer işlemlerini tamamlamak ve takıma katılmak üzere bu hafta içinde Valdebebas şehrine gelmesini beklediğini belirtti.

Bu bilgiler, Alman muhabir Florian Plettenberg'in "Sky Sport Almanya" ağı üzerinden açıkladıklarıyla örtüşüyor. Plettenberg, günün erken saatlerinde iki kulüp arasındaki görüşmelerin büyük bir ilerleme kaydettiğini ve nihai sözleşmelerin imzalanmasının artık bir zaman meselesi olduğunu doğrulamıştı.

Real Madrid, oyuncunun Leipzig'in Avusturya'daki hazırlık kampına gitmesinden önce transferi tamamlamak için zamana karşı yarışıyor. Kraliyet kulübünün yönetimi, katılma tarihini etkileyebilecek herhangi bir gecikmeden kaçınmak amacıyla oyuncuyu ayrılmadan önce sağlık kontrolünden geçirmek ve tüm idari işlemleri tamamlamak istiyor.

Diomande, kendisini bir an önce kadrosuna katmayı hedefleyen Portekizli teknik direktör Jose Mourinho nezdinde büyük bir önceliğe sahip. Mourinho, yeni sezon başlamadan önce oyuncuyu takım antrenmanlarına ve taktiksel hazırlıklara dahil edebilmeyi amaçlıyor.

Real Madrid yönetimi, transferin resmi açıklamasına ve oyuncunun taraftarlara tanıtılmasına zemin hazırlamak için dosyayı önümüzdeki saatler içinde kapatmayı umuyor. Bu adım, kulübün iki sezon kupasız kaldıktan sonra takımı yeniden zafer kürsülerine taşıyabilecek genç unsurlarla kadrosunu güçlendirme planının bir parçası.

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