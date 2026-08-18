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Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

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Anlaşma tamamlandı: Rodri, Barcelona'ya transferinin sözleşmesini imzaladı

Transfers
Rodri
Barcelona
M.City
La Liga
İspanya
İngiltere

خطوة أخيرة

Barcelona, Manchester City orta saha oyuncusu Rodri ile transfer anlaşmasını bu yaz döneminde tamamladı.

Rodri, bugün salı sabahı Barcelona'da sağlık kontrolünden geçti.

İspanyol "El Chiringuito" programı, Rodri'nin salı öğle saatlerinde "Spotify Camp Nou"ya transfer sözleşmesini imzalamak için Barcelona'nın tesisine gelişini gösteren bir video yayınladı.

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Aynı doğrultuda "Sport" gazetesi "X" ağındaki hesabından şunları yazdı: "Rodri şu anda sözleşmeyi imzalamak için Camp Nou Stadı'ndaki Spotify ofislerinde! Orta saha yıldızı birkaç dakika önce geldi."

İspanyol gazete şunları da ekledi: "Rodri'nin resmi tanıtımının tarihi henüz belirlenmedi, ancak kulüp transferi bugün açıklamak için çalışıyor."

Daha önce İspanyol basınında yer alan haberlerde, Barcelona ve Manchester City'nin geçen pazar günü Rodri transferi konusunda anlaşmaya vardığı belirtilmişti. Buna göre Barcelona 60 milyon euro sabit ücret ve takımla kazanacağı kupalara bağlı değişkenler olarak 11 milyon euro ödeyecek.

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