Arjantinli defans oyuncusu Cristian Romero, Tottenham'dan ayrılışını tamamlamak üzere bu yazki transfer döneminde İspanya'nın başkenti Madrid'e gidiyor.

Transfer konusunda uzman İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, bugün perşembe günü, Romero'nun Tottenham'dan izin aldıktan sonra menajeriyle birlikte gece Madrid'e gittiğini ve yarın Atletico Madrid ile sağlık kontrolünden geçeceğini söyledi.

Anlaşmanın bedeli, ek ödemeler dahil 40 milyon avro olurken, Tottenham oyuncunun gelecekteki herhangi bir satışından elde edilecek bedelin yüzde 15'ini elinde tutacak.

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Atletico, savunma hattını güçlendirmek için teknik direktör Diego Simeone'nin en önemli taleplerinden biri olarak görülen Arjantinli defans oyuncusunu kadrosuna katma konusunda Tottenham ile anlaşmaya varmıştı.

Basında çıkan haberlere göre Romero'nun, sağlık kontrolünü geçtikten sonra İspanyol kulüple 2031 yılına kadar bir sözleşme imzalaması bekleniyor.

28 yaşındaki Romero, 2021 yılında İtalyan ekibi Atalanta'dan Tottenham'a katılmış, ardından takımın kaptanı olmuş ve Spurs'ün 2025 yılında Avrupa Ligi şampiyonluğuna katkı sağlamıştı.

Uluslararası düzeyde ise 2021 ve 2024 Copa America ile 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin Millî Takımı'nın vazgeçilmez bir unsuruydu.



