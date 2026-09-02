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Anlaşma tamamlandı: Anis Hadj Moussa artık Ittihad'ın oyuncusu ve işte sözleşme süresi

Transfers
A. Hadj Moussa
Al Ittihad - Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Nassr FC
Premier Lig
NEC Nijmegen - Feyenoord
NEC Nijmegen
Feyenoord
Eredivisie
Cezayir
Cezayir
Suudi Arabistan
Hollanda

"El-Amid" Cezayir Milli Takımı'nın yıldızını kadrosuna kattı: peki detaylar neler?

Basına yansıyan haberlere göre, Hollanda ekibi Feyenoord'un kanat oyuncusu Anis Hadj Moussa, Suudi Arabistan kulübü Ittihad'ın yeni oyuncusu oldu.

Basında çıkan haberler, Ittihad'ın devam eden yaz transfer döneminde, dün salı günü Almanya ekibi Bayer Leverkusen'e transferini tamamlayan eski Fransız kanat oyuncusu Moussa Diaby'nin yerini doldurmak amacıyla Moussa'yı kadrosuna katmak istediğini ortaya koymuştu.

Suudi Arabistan gazetesi "Al-Riyadiah", Ittihad'ın Cezayirli kanat oyuncusuyla önümüzdeki 4 yılı kapsayan ve 2030'da sona erecek bir sözleşme üzerinde Feyenoord ile anlaştığını belirtti.

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Gazete transferin bedelini açıklamazken, Fransız sitesi "Foot Mercato" daha önce Suudi kulübünün Hollanda ekibine 30 milyon euro değerinde bir teklif sunduğunu ortaya koymuştu.

Eredivisie
NEC Nijmegen crest
NEC Nijmegen
NEC
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
Premier Lig
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN

Böylece Ittihad, Neom'dan sol bek Fares Abidi, Al-Feiha'dan orta saha oyuncusu Rakan Kaabi, Al-Ittifak'tan Muhtar Ali ve Almeria'dan Senegalli Dion Lopy'nin ardından bu yaz transfer dönemindeki beşinci transferini de gerçekleştirmiş oldu.

Anis Hadj Moussa, geçen sezon Feyenoord'la belirgin bir performans sergiledi; farklı kulvarlarda çıktığı 40 maçta 14 gol atmayı başarırken 7 de asist yaptı.

Bu dikkat çekici performanslar, aralarında Fransız ekipleri Lille ve Marsilya ile Portekiz ekibi Sporting Lizbon'un da bulunduğu birçok kulübü 24 yaşındaki oyuncuyu kadrolarına katma isteklerini dile getirmeye yöneltmiş, ancak bu görüşmeler başarıyla sonuçlanmamıştı.

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