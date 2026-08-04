Liverpool'un eski yıldızı Mısırlı Muhammed Salah, içinde bulunduğumuz yaz transfer döneminde katılacağı yeni kulübü konusundaki anlaşmayı sonuçlandırdı.

Salah, Anfield'da geçirdiği 9 yılın ardından geçen sezonun sonunda Liverpool'dan ayrılmış ve adı Suudi Arabistan'da Al Ittihad, Al Hilal, Al Nassr, Al Ahly, Al Qadsiah ve Al Diriyah ile, Türkiye'de ise Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılmıştı.

Güvenilir Türk gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, kişisel "X" hesabından paylaştığı bir gönderide, Salah'ın kadroya katılmak üzere iki sezonluk bir sözleşmeyle Trabzonspor ile fiilen anlaştığını belirtti.

Türk gazeteci, üzerinde anlaşılan sözleşme maddeleri arasında yalnızca tek bir maddenin, Mısırlı yıldızın resmi olarak imza atabilmesi için Trabzonspor'un onayını beklediğini açıkladı.

Son dönem, Muhammed Salah'ın rotası konusunda pek çok gelişmeye sahne oldu. Adı başlangıçta Beşiktaş'a transfer olmakla anıldı, ancak müzakereler karmaşıklaşmadan önce; ardından Suudi Arabistan Al Ittihad onu kadrosuna katmak için bir teklif sundu, fakat Mısırlı yıldız Türkiye'ye transfer olmayı tercih etti.

Trabzonspor, Muhammed Salah'ın futbol kariyerinde forma giyeceği yedinci kulüp olacak. Mısır ekibi Al Mokawloon Al Arab, İsviçre ekibi Basel, İtalya'da Fiorentina ve Roma, ayrıca İngiltere'de Chelsea ve Liverpool'un ardından.

Liverpool, Mısırlı yıldızın kariyerindeki en öne çıkan durak oldu. Burada 2017 ile 2026 yılları arasında tam 9 yıl forma giydi ve kulüple iki kez Premier Lig şampiyonluğu, birer kez de UEFA Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa, Avrupa Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası kazandı.