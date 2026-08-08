Hilal'in Uruguaylı forveti Darwin Nunez, önümüzdeki sezon Türk kulübü Trabzonspor'da Mısırlı Mohamed Salah ile yeniden takım arkadaşı olmaya yaklaştı; ancak bu kez ondan daha yüksek bir maaş almasıyla birlikte.

Suudi Arabistanlı "El-Yaum" gazetesi, Türk basınından "Sözcü"ye dayandırdığı haberinde, Hilal'in Nunez'in mevcut yaz transfer döneminde bir sezonluk kiralık olarak Trabzonspor'a geçişini kabul ettiğini belirtti.

Haberde, Uruguaylı forvetin Hilal'de aldığı maaşın tamamını, yani 22 milyon euro değerindeki ücreti alacağı ve bunun Mohamed Salah'ın şu anda aldığı maaştan (17 milyon) 5 milyon fazla olduğu ifade edildi.

Ancak Türk kulübü bu maaştan yalnızca 8 milyon euro ödeyecek; geri kalan 14 milyon euroluk kısmı ise Hilal karşılayacak.

Bu gelişme, "Lider"in Nunez'den ayrılmak istemesinin gölgesinde yaşanıyor; özellikle de oyuncunun geçen sezonun ilk yarısında iyi bir performans sergileyememesi ve ikinci yarıda yerel kadro dışında kalmasının ardından.

Bu, Mohamed Salah'ın Nunez ile ikinci kez takım arkadaşı olacağı sefer olacak; Uruguaylı forvetin Hilal'e transfer olmasından önce, 2022 ile 2025 yılları arasında Liverpool saflarında birlikte geçirdikleri dönemin ardından.

O dönemde Salah, Liverpool'un en parlak yıldızıydı ve kulübün tarihinde ikinci kez, 5 yıllık aradan sonra ise ilk kez İngiltere Premier Lig şampiyonluğunu kazanmasında en büyük rolü oynayan isim oldu.

Mısırlı yıldızın, 2017 yılından itibaren 9 sezon süren tarihi Liverpool serüveninin sona ermesinin ardından, mevcut yaz transfer döneminde iki sezonluk bir sözleşmeyle Trabzonspor'a katıldığını hatırlatalım.