Chelsea, İngiliz forvet, eski Manchester United yıldızı ve mevcut Brighton oyuncusu Danny Welbeck ile anlaşmasını tamamladı. Bu sürpriz transfer, Londra kulübünün yeni teknik direktörü Xabi Alonso yönetiminde hücum seçeneklerini Premier Lig'de yeni bir tecrübeyle güçlendirme yönelimini yansıtıyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, anlaşmanın Chelsea ile Brighton arasında ve ayrıca oyuncuyla da sağlandığını doğruladı. Romano, Welbeck'in Londra kulübüyle iki yıllık bir sözleşme imzalayacağını, önümüzdeki dönemde sağlık kontrolünden geçeceğini ve ardından transferin tamamlanarak resmen açıklanacağını belirtti.

Chelsea, son günlerde Welbeck ile anlaşma konusundaki ilgisini göstermişti. 35 yaşındaki forvet, Brighton ile iyi bir performans sergileyerek 2024/2025 sezonunda Premier Lig'de 30 maçta 10 gol kaydetmiş, ardından 2025/2026 sezonunda 37 maçta 13 gol atarak parlaklığını sürdürmüştü.

Welbeck'in Chelsea'ye muhtemel katılımı, takımın başında Marc Guiu, Liam Delap, Nicolas Jackson ve Joao Pedro gibi bir dizi hücum seçeneğinin bulunduğu bir dönemde geliyor. Ancak kulüp yönetimi, eski Manchester United forvetinin tecrübesini takım için önemli bir katkı olarak görüyor.

Transfer ayrıca Chelsea'nin hücum hattında kağıtlarını yeniden düzenlemeye hazırlandığına da işaret ediyor. Bu süreçte, aralarında kulübe 25 milyon euro karşılığında katılan ve sözleşmesi 2033 yılına kadar uzanmasına rağmen 23 yaşındaki Hollandalı Emanuel Emegha'nın da bulunduğu bazı forvetlerinin ayrılma olasılığı bulunuyor.

Ayrıca oku:

Tüm sınırları aştı: Arsenal, Vinicius Junior için rekor bir teklif hazırlıyor