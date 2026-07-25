Mısırlı yıldız Muhammed Salah, Türk ekibi Beşiktaş ile yürüttüğü görüşmelerin son aşamaya girmesinin ardından Avrupa sahalarında yeni bir maceraya adım atmaya yaklaştı. Böylece "Mısır Kralı", yeni sezonda Türk devinin formasını giymeye sadece birkaç adım uzaklıkta kaldı.

Salah, "Anfield" kalesinde geçirdiği dokuz sezonun ardından Liverpool ile yaşadığı tarihi yolculuğa perde indirmişti. Bu süre zarfında elde edilebilecek tüm yerel ve kıtasal kupaları kazanmayı başaran oyuncu, birçok rekor kırdı ve İngiliz kulübünün tarihindeki en büyük futbolculardan biri olmasını sağlayan çok sayıda bireysel ödül topladı.

Güvenilir İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığına göre Beşiktaş, Muhammed Salah ve menajeriyle tüm kişisel maddeler konusunda anlaşmaya vardı. Oyuncu, 12 milyon euroya varan bir ücret karşılığında bir sezonluk sözleşme imzalayacak.

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Schira, sözleşmenin 2028 yazına kadar bir sezon daha uzatılmasına imkân tanıyan bir madde içerdiğini belirtti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano'nun oyuncuyu kulübün sportif projesine ikna etmede önemli bir rol oynadığını ve bunun görüşmelerin son aşamalarına ulaşmasına katkı sağladığını dile getirdi.

Beşiktaş yönetiminin, transferin resmi olarak duyurulmasından önce son rötuşları tamamlamak için şu anda çalıştığını ve anlaşmanın önümüzdeki birkaç gün içinde sonuçlandırılmasının beklendiğini ekledi.

Suudi Arabistan Roshn Ligi'nden bazı kulüplerin son dönemde Salah'ı kadrosuna katmaya ilgi göstermesine rağmen raporlar, Türkiye rotasının en yakın seçenek haline geldiğine işaret ediyor. Özellikle oyuncunun kariyerine Avrupa futbolu içinde devam etme isteği, Suudi Arabistan'dan gelen mali cazibelere rağmen terazinin Beşiktaş'tan yana ağır basmasını sağladı.