Hollanda ekibi Feyenoord'un kanat oyuncusu Anis Hadj Moussa'nın, basın raporlarına göre Suudi Arabistan kulübü İttihad'ın yeni oyuncusu olduğu ortaya çıktı.

Basın raporları daha önce, İttihad'ın devam eden yaz transfer döneminde, dün salı günü Alman ekibi Bayer Leverkusen'e transferini tamamlayan eski Fransız kanat oyuncusu Moussa Diaby'nin yerini doldurmak için Moussa ile anlaşma isteğini ortaya koymuştu.

Suudi Arabistan gazetesi "Al-Riyadiyah", İttihad'ın Feyenoord ile Cezayirli kanat oyuncusuyla önümüzdeki 4 yılı kapsayacak ve 2030'da sona erecek bir sözleşme üzerinde anlaştığını belirtti.

Gazete transferin bedelini açıklamazken, Fransız sitesi "Foot Mercato" daha önce Suudi kulübün Hollanda ekibine 30 milyon euroluk bir teklif sunduğunu ortaya koymuştu.

Böylece İttihad, NEOM'dan gelen sol bek Faris Abedi, Al-Fayha'dan Rakan Kaabi, Al-Ettifaq'tan Mokhtar Ali ve Almeria'dan gelen Senegalli Dion Lopy'nin ardından mevcut yaz transfer döneminde beşinci transferini tamamlamış oluyor.

Anis Hadj Moussa geçtiğimiz sezon Feyenoord ile açık bir şekilde parladı; farklı kupalarda 40 maça çıktı, bu maçlarda 14 gol atmayı başardı ve ayrıca 7 asist yaptı.

Bu dikkat çekici performanslar, birçok kulübü 24 yaşındaki oyuncuyu kadrolarına katma isteğini dile getirmeye itti. Fransız ekipleri Lille ve Marsilya ile Portekiz ekibi Sporting Lizbon bunların başında geliyordu; ancak müzakereleri başarıyla sonuçlanmadı.