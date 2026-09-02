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Anlaşma tamam: Anis Hadj Moussa Ittihad'ın oyuncusu oldu, işte sözleşme süresi

Transfers
A. Hadj Moussa
Al Ittihad - Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Nassr FC
Premier Lig
NEC Nijmegen - Feyenoord
NEC Nijmegen
Feyenoord
Eredivisie
Cezayir
Cezayir
Suudi Arabistan
Hollanda

"El-Amid" Cezayir Milli Takımı'nın yıldızını kadrosuna kattı: Peki ayrıntılar neler?

Hollanda ekibi Feyenoord'un kanat oyuncusu Anis Hadj Moussa'nın, basın raporlarına göre Suudi Arabistan kulübü İttihad'ın yeni oyuncusu olduğu ortaya çıktı.

Basın raporları daha önce, İttihad'ın devam eden yaz transfer döneminde, dün salı günü Alman ekibi Bayer Leverkusen'e transferini tamamlayan eski Fransız kanat oyuncusu Moussa Diaby'nin yerini doldurmak için Moussa ile anlaşma isteğini ortaya koymuştu.

Suudi Arabistan gazetesi "Al-Riyadiyah", İttihad'ın Feyenoord ile Cezayirli kanat oyuncusuyla önümüzdeki 4 yılı kapsayacak ve 2030'da sona erecek bir sözleşme üzerinde anlaştığını belirtti.

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Gazete transferin bedelini açıklamazken, Fransız sitesi "Foot Mercato" daha önce Suudi kulübün Hollanda ekibine 30 milyon euroluk bir teklif sunduğunu ortaya koymuştu.

Eredivisie
NEC Nijmegen crest
NEC Nijmegen
NEC
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
Premier Lig
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN

Böylece İttihad, NEOM'dan gelen sol bek Faris Abedi, Al-Fayha'dan Rakan Kaabi, Al-Ettifaq'tan Mokhtar Ali ve Almeria'dan gelen Senegalli Dion Lopy'nin ardından mevcut yaz transfer döneminde beşinci transferini tamamlamış oluyor.

Anis Hadj Moussa geçtiğimiz sezon Feyenoord ile açık bir şekilde parladı; farklı kupalarda 40 maça çıktı, bu maçlarda 14 gol atmayı başardı ve ayrıca 7 asist yaptı.

Bu dikkat çekici performanslar, birçok kulübü 24 yaşındaki oyuncuyu kadrolarına katma isteğini dile getirmeye itti. Fransız ekipleri Lille ve Marsilya ile Portekiz ekibi Sporting Lizbon bunların başında geliyordu; ancak müzakereleri başarıyla sonuçlanmadı.

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