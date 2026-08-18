İspanya Milli Takımı'nın kaptanı Rodri şu anda Barcelona ile sağlık kontrollerinden geçerken, bu transferde Real Madrid'in oynadığı role ışık tutan yeni bilgiler ortaya çıktı.

Kraliyet kulübü, Manchester City'nin yıldızı Rodri'yi kadrosuna katmak için haftalarca uğraştı; ancak İspanyol orta saha oyuncusu sonunda Katalan rakibine katılmayı tercih etti.

Çok sayıda basın haberi, Barcelona'nın Rodri transferini bitirdiğini ve tüm mali detaylar üzerinde anlaşmaya varıldıktan sonra geriye yalnızca resmi açıklamanın kaldığını belirtti. Katalan kulübü, sabit bedel olarak 60 milyon avronun yanı sıra 11 milyon avro da bonus ödeyecek.

Ancak İspanyol "El Chiringuito" programına göre Real Madrid, 2024 Ballon d'Or sahibini transfer etmeye çalışmak için Manchester City'ye 40 milyon avronun altında bir ilk teklif sundu.

Program, bu teklifin Manchester City'nin İspanyol oyuncu için beklentilerinin çok altında kaldığını, buna karşın Barcelona'nın Rodri transferini tamamlama konusunda çok daha fazla istekli olduğunu belirtti.







