Yeni transfer Ismael Saibari’nin resmi tanıtımında Eberl’e, Alman rekortmeninin üç satış adayı bir kez daha soruldu. Bryan Zaragoza ve Sacha Boey konusunda hâlâ bir çözüm görünmezken, Palhinha cephesinde de durgunluk yaşanıyor.

Eberl, "Bir Dünya Kupası’nın ardından transfer piyasası normalden farklı oluyor ama daha az öngörülemez olmuyor. Önümüzde hâlâ iki buçuk hafta var. Durumun ne olduğunu daha önce hem içeride hem dışarıda açık şekilde ilettik. Böyle kararlar almak ve böyle bildirimlerde bulunmak hiçbir zaman kolay değil. Ama bu da işimizin bir parçası. Zaten bir hareketlilik olduğunu daha önce de sık sık söyledim. Ortada sürekli bir hareket var, ama söylenecek olgunlukta bir şey yoktu" dedi ve ardından, son dönemde Aston Villa’ya transferine dair ısrarlı söylentiler çıkan Portekizli oyuncuya kendiliğinden değindi: "Aston Villa’nın Joao konusunda bizimle temasa geçtiğini okuduk. Bu doğru. Ancak Aston Villa ile bir anlaşmaya varamayacağız, bu basitçe işlemiyor. Çünkü biz başkalarının bize dayattığını yapmak zorunda olduğumuz bir durumda değiliz."

Son Avrupa Ligi şampiyonunun duyumlara göre yalnızca kiralık bir anlaşmaya ilgisi var. Ancak Bayern, kicker haberine göre Aston Villa ile olası sözleşme şartlarında zaten anlaşmaya varmış olan Palhinha ile kesin bir ayrılıkta ısrar ediyor.

Orta saha oyuncusunu bonservisiyle transfer etme yönünde görünürde eksik olan istek ise bunu boşa çıkarıyor. Yeniden gelen bir soru üzerine Eberl, son sözünü yineledi: "Anlaşma ihtimali yok."

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Bayern Münih: Bryan Zaragoza ve Sacha Boey’de durum ne?

Bu üçlünün geleceğine ilişkin karar içinse şu an bir zaman sınırı yok. Eberl’in şakayla vurguladığı gibi, en azından transfer penceresi kapanana kadar: "Son tarih, 1 Eylül, saat 20.00." Ayrıca Boey ve Zaragoza için de başka bir kulüple henüz anlaşma sağlanmadığını açıkladı.

Haberlere göre Zaragoza son olarak Avrupa dışından gelen bir teklifi reddetti. Mundo Deportivo kısa süre önce Orta Doğu’dan mali açıdan son derece cazip teklifler geldiğini yazmıştı, ancak henüz 24 yaşındaki oyuncu kariyerinin bu aşamasında kendisini orada görmüyor gibi duruyor.

Daha ziyade en çok ana vatanı İspanya’ya dönmek istiyor gibi görünüyor. Orada en azından iki La Liga ekibi Espanyol Barcelona ile Deportivo Alaves’in ilgi gösterdiği belirtiliyor. Ancak Zaragoza konusunda hâlâ şu sorun var: Hücum oyuncusu, uzun süren bir diz iltihabı nedeniyle yüklenme yapabilecek durumda değil.

Bir transfer gerçekleşmezse büyük olasılıkla tribüne çıkması söz konusu. Aynısı Palhinha ve Boey için de geçerli. Teknik direktör Vincent Kompany’nin planlarında bu üç ismin artık yeri olmadığı ifade ediliyor.

Fransız oyuncu için, Fransız futbolcunun geçen sezon şubat ayından itibaren kiralık olarak forma giydiği Galatasaray’ın kicker'a göre yeni bir kiralık anlaşmasına oldukça hazır olduğu belirtiliyor. Ancak Türk devi, yabancı oyuncular için sınırlı kadro yerlerini daha büyük transfer hayalleri için saklamak istiyor.

Temmuz sonunda ise onursal başkan Uli Hoeneß çok daha uzlaşmacı ifadeler kullanmıştı. "Şimdi bir ya da iki oyuncuyu göndermeyi başarırsak - ki tam olarak isteğimiz bu - elbette bu iyi olur. Ama çok net şekilde söylemek istediğim bir şey var: Bayern Münih ile yapılan sözleşme dokunulmazdır. Bu da şu anlama geliyor; sonunda uygun bir çözüm bulunamazsa oyuncuları elimizde tutacağız" dedi.