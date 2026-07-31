İngiliz kulübü Newcastle United, Suudi Al Ahli'nin eski teknik direktörü Alman Matthias Jaissle ile anlaşmayı resmen açıklamaya yaklaştı. İngiliz kulübü, teknik adamın kulüple olan bağını sona erdirmek için ödenecek mali şart bedeli konusunda Al Ahli yönetimiyle nihai bir anlaşmaya vardı.

İngiliz "Sky Sports" ağının haberine göre Newcastle, dört sezonluk bir sözleşme imzalayacak olan Jaissle'nin hizmetlerini almak karşılığında Al Ahli'ye yaklaşık 9,5 milyon sterlin (11 milyon euro) ödeyecek. Transferin resmi açıklamasının ise önümüzdeki saatler içinde yapılması bekleniyor.

Newcastle'ın tazminat bedelini ödemeyi kabul etmesi, Al Ahli'nin mali haklarına sıkı sıkıya sahip çıkmasının ardından geldi. Böylece İngiliz kulübü, Jaissle'yi İngiliz Eddie Howe'un yerine geçmesi için seçerek bu yazın en dikkat çekici teknik direktör transferlerinden birini sonuçlandırmış oldu.

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Jaissle daha önce Al Ahli ile sözleşmesini aynı süreyle uzatmaya yaklaşmıştı, ancak müzakereler bazı sözleşme maddeleri konusundaki anlaşmazlık nedeniyle durmuştu. Bunların başında, Alman teknik adamın görevine son verilmesi halinde sözleşme bedelinin tamamını almasını sağlayacak bir madde ekleme isteği geliyordu ki bu, Suudi kulüp yönetimi tarafından reddedildi.

Jaissle, 2023 yılında Güney Afrikalı Pitso Mosimane'nin yerine göreve getirilmesinden bu yana takımla geçirdiği üç sezonun ardından Al Ahli'den ayrıldı. Bu süre zarfında Al Ahli'yi tarihinin en başarılı dönemlerinden birine taşımayı başardı.

Al Ahli ile geçirdiği süreçte Alman teknik direktör, üst üste iki kez AFC Şampiyonlar Ligi Elite şampiyonluğunu kazandı, ayrıca takımı Suudi Süper Kupası'nı kazanmaya taşıdı. Böylece Newcastle United ile Premier Lig'de yeni bir mücadeleye başlamadan önce güçlü bir iz bırakmış oldu.