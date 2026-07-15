Anlaşma sağlandı... Faslı oyuncu Fransa Ligi'ne geri dönüyor

Faslı futbolcu Amir Richardson, 2023 yazında ayrılmadan önce forma giydiği Fransız kulübü Le Havre’ye geri dönmeye çok yaklaştı.

Fransız “L’Équipe” gazetesinin haberine göre, İtalyan kulübü Fiorentina ile Le Havre, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun bir sezonluk kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı; anlaşmaya 8 milyon euroluk satın alma opsiyonu da dahil edildi.

Ayrıca okuyun

20 yıl sonra... Embolo, Dünya Kupası'nda hile yaptığı için cezalandırılan dördüncü isim oldu

Arjantinli oyuncular, kışkırtıcı tezahüratlarla İngiltere'ye meydan okudu

Bu gelişme, Richardson'ın geçen sezonun ikinci yarısını Danimarka'nın Kopenhag takımına 6 aylığına kiralanarak geçirmesinin ardından, kulübün satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar vermesiyle gerçekleşti.

Le Havre, 3 yıl önce kulüpten ayrılan akademisinin en önemli mezunlarından birini Océane Stadyumu’na geri getirme çabası kapsamında, Fiorentina ile yaptığı görüşmelerin ardından transferi tamamlamayı başardı.

Ayrıca Le Havre, Richardson’ı transfer etme yarışında Nice’i geride bıraktı; Nice ise bazı oyuncularını satarak nakit akışı sağlamayı bekliyordu.

Faslı oyuncunun, Le Havre’ye dönüşünün resmi olarak duyurulması öncesinde önümüzdeki Cuma veya Cumartesi günü sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

Richardson, Fas A Milli Takımı formasıyla 9 maça çıkmış olsa da, 2025 Afrika Uluslar Kupası ve 2026 Dünya Kupası'nda Atlas Aslanları'nın teknik kadrosunda yer almayacak.