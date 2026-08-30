Alman ekibi Leipzig, İtalyan kulübü Roma ile Faslı orta saha oyuncusu Nayel El-Aynaoui'nin transferi konusunda sözlü anlaşmaya vardı ve transfer tamamen sonuçlanmaya oldukça yaklaştı.

"Sky Sport Almanya"kanalının muhabiri Florian Plettenberg'e göre Roma ile dün akşam anlaşmaya varıldı; buna göre 25 yaşındaki oyuncu bir sezonluğuna 4 milyon euro karşılığında Leipzig'e kiralanacak ve sözleşmede 25 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor.

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İki kulüp arasındaki son detaylar hâlâ tamamlanma aşamasında; El-Aynaoui'nin ise transfer döneminin son gününden önce transferi tamamlamak amacıyla yakında sağlık kontrolünden geçmesi ve sözleşmeleri imzalaması bekleniyor.

Plettenberg'e göre El-Aynaoui, bu yaz Leipzig'in 6 veya 8 numaralı orta saha mevkisini doldurmak için tercih ettiği isimdi.

El-Aynaoui, Fas Milli Takımı'nın temel unsurlarından biri konumunda. Oyuncu, 2025 yazında Fransız kulübü Lens'ten 5 yıllık sözleşmeyle İtalyan ekibi Roma'ya katılmıştı.

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