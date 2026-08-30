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Borussia Dortmund v AS Roma - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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Anlaşma sağlandı: El-Ayenavi rotasını Bundesliga'ya çevirdi

Transfers
N. El Aynaoui
AS Roma
RB Leipzig
Fas
İtalya
Almanya

Eynaoui, Leipzig'in tercih ettiği isimdi

Alman ekibi Leipzig, İtalyan kulübü Roma ile Faslı orta saha oyuncusu Nayel El-Aynaoui'nin transferi konusunda sözlü anlaşmaya vardı ve transfer tamamen sonuçlanmaya oldukça yaklaştı.

"Sky Sport Almanya"kanalının muhabiri Florian Plettenberg'e göre Roma ile dün akşam anlaşmaya varıldı; buna göre 25 yaşındaki oyuncu bir sezonluğuna 4 milyon euro karşılığında Leipzig'e kiralanacak ve sözleşmede 25 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor.

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İki kulüp arasındaki son detaylar hâlâ tamamlanma aşamasında; El-Aynaoui'nin ise transfer döneminin son gününden önce transferi tamamlamak amacıyla yakında sağlık kontrolünden geçmesi ve sözleşmeleri imzalaması bekleniyor.

Plettenberg'e göre El-Aynaoui, bu yaz Leipzig'in 6 veya 8 numaralı orta saha mevkisini doldurmak için tercih ettiği isimdi.

El-Aynaoui, Fas Milli Takımı'nın temel unsurlarından biri konumunda. Oyuncu, 2025 yazında Fransız kulübü Lens'ten 5 yıllık sözleşmeyle İtalyan ekibi Roma'ya katılmıştı.

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