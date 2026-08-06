Anlaşma sağlandı: Diaby'nin Bayer Leverkusen'e transferinin detayları ortaya çıktı

Basın raporları, İttihad kulübünün Fransız kanat oyuncusu Moussa Diaby'nin önümüzdeki dönemde Alman ekibi Bayer Leverkusen'e transferinin ayrıntılarını ortaya koydu.

Basın raporları daha önce, İtalyan ekibi Inter Milan ve Alman ekibi Bayer Leverkusen gibi bazı Avrupa kulüplerinin kendisiyle ilgilenmesinin gölgesinde, Diaby'nin İttihad'dan ayrılmaya yaklaştığını ortaya koymuştu.

Suudi "El-Şarku'l-Avsat" gazetesi, Alman "Bild"e dayandırarak, Bayer Leverkusen kulübünün İttihad kulübüyle Fransız kanat oyuncusunun 30 milyon eurodan daha az bir bedelle transferi konusunda anlaşmaya yaklaştığını belirtti.

Diaby, Alman kulübüyle 2031'de sona erecek önümüzdeki 5 yıllık yeni sözleşmesini imzalayacak; bazı primlerin yanı sıra yıllık 6 milyon euro değerinde bir maaş alacak.

27 yaşındaki oyuncu, ayrıldıktan 3 yıl sonra Bayer Leverkusen'e geri dönecek. 2019 ile 2023 yılları arasında bu takımda oynadıktan sonra Aston Villa'ya transfer olmuş, oradan da 2024 yazında İttihad'a gitmişti.

Diaby, geçtiğimiz iki sezon boyunca İttihad kulübüyle güçlü performanslar sergiledi; özellikle takımı tarihinde ilk kez Roshn Ligi ve Suudi Arabistan Kralı Kupası (İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kupası) ikilisini kazanmaya taşıdığı ilk sezonunda.