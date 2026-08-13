Anlaşma sağlandı! Bayern Münih’in gözden çıkarılan ismi sonunda ayrılığın eşiğinde mi? Bryan Zaragoza endişe yaratıyor

"Ortada zaten bir hareketlilik var." Max Eberl, ağustos ayının başında üç sorunlu oyuncusuyla ilgili "bir noktada" bir seçeneğin ortaya çıkacağı konusunda son derece iyimser konuşmuştu. Çünkü o zaman "takımlar kadrolarına bakacak" ve muhtemelen sakatlıklar ya da Avrupa kupalarına katılım hakkının elde edilmesi nedeniyle hâlâ bir hamle ihtiyacı görecekti.

Eberl için bu, kadro planlaması açısından, kulüp patronu Uli Hoeneß ile Karl-Heinz Rummenigge'nin etkisindeki denetim kurulunun bu yaz için son isteklerini de yerine getirmek istediği dönem anlamına geliyor: pahalı ve istenmeyen elde kalan oyuncuları satmak. Çünkü Sacha Boey, Joao Palhinha ve Bryan Zaragoza artık tam da buna dönüştü.

Teknik direktör Vincent Kompany de bunu gizlemedi, her ne kadar üç oyuncunun tamamına da "saygıyla yaklaşılması" gerektiğini istemiş ve FC Bayern ile sözleşmeleri sürdüğü müddetçe onlarla çalışmayı sürdürmek istediğini vurgulamış olsa da.

FC Bayern: Palhinha, Aston Villa ile zaten anlaşmaya vardı - satış tamamlanmak üzere mi?

Eberl'in "hareketlilik" açıklamasından on gün sonra ise satış adaylarından yalnızca birinde gerçekten somut bir gelişme yaşandı. Joao Palhinha, Aston Villa tarafından aktif şekilde isteniyor. Premier League kulübü, Amadou Onana'nın uzun süreli yokluğunu (ön çapraz bağ yırtığı) telafi etmek zorunda.

Bunun için para da, Morgan Rogers'ın 138 milyon euro karşılığında FC Chelsea'ye rekor satışının ardından mevcut. Alman rekor şampiyonu da bu nedenle Palhinha dosyasında net taleplerinden geri adım atmıyor. Fulham'a ödenen 51 milyon euronun en azından bir kısmının bu yaz yeniden kasaya girmesi hedefleniyor. Bu yüzden FCB, İngiltere'den satın alma opsiyonlu kiralama içeren ilk teklifi, Sky'ın haberine göre reddetti ve yaklaşık 25 milyon euro karşılığında bir satışta ısrar ediyor.

Ancak kicker'ın aktardığına göre yine de olumlu bir eğilim ve Palhinha bölümünün yakında gerçekten Münih'te sona ereceğine dair bir işaret var. İhtisas dergisinin haberine göre en azından Palhinha ile Premier League kulübü arasında zaten bir anlaşma bulunuyor. Bu, daha önce kiralık oynadığı Tottenham'a öngörülen transferde eksik olan bir unsurdu. Çünkü satın alma opsiyonuyla gerçekleşmesi planlanan transfer, Spurs'ün bu opsiyonu kullanmak istememesinden değil, kicker'a göre öncelikli olarak Palhinha'nın maaş beklentilerinden dolayı başarısız oldu.

Villans ile görüşmeler şimdi sürüyor ve sonunda gerçekten Eberl adına iyi bir sonla bitebilir. Sportif direktörün diğer iki "sorunlu oyuncusu" için ise böyle bir son şimdilik görünmüyor; her ne kadar Bryan Zaragoza örneğinde bunun oyuncunun kendi taleplerinden de kaynaklandığı anlaşılsa da.

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FC Bayern, Zaragoza'dan kurtulamıyor mu? Kazançlı transfer teklifi reddedildi

kicker'ın haberine göre Zaragoza, Avrupa dışından gelen kazançlı bir teklifi reddetti. Mundo Deportivo kısa süre önce Orta Doğu'dan mali açıdan son derece cazip teklifler geldiğini yazmıştı, ancak henüz 24 yaşındaki oyuncu, kariyerinin bu aşamasında kendisini görünüşe göre orada görmüyor.

Daha ziyade en çok ülkesine, İspanya'ya dönmek istiyor gibi görünüyor. Orada en azından iki İspanyol birinci lig kulübü Espanyol Barcelona ile Deportivo Alaves'in ilgi gösterdiği belirtiliyor. Ancak Zaragoza konusunda hâlâ bir sorun var: Hücum oyuncusu, uzun süredir devam eden diz iltihabı nedeniyle yüklenemiyor. kicker de bu nedenle Zaragoza satışını Eberl için "zorlu bir görev" olarak nitelendiriyor.

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Zaragoza ve Boey'i FC Bayern'de tribün tehdidi bekliyor

İspanyol oyuncunun Münih'te kalması hâlinde, Sacha Boey gibi o da Münih ekibinin maçlarını artık yalnızca tribünden takip edecek. Deniliyor ki Bayern kadrosunda ikisine de artık yer yok. Boey için, Fransız oyuncunun geçen sezon şubat ayından itibaren kiralık olarak forma giydiği Galatasaray İstanbul, yeniden bir kiralama anlaşmasına aslında hazırdı. Ancak Türk devi, yabancı oyuncular için sınırlı kadro yerlerini daha büyük transfer hayalleri için saklamak istiyor.

Görünüşe göre başka talipler de şu anda boşuna aranıyor. "Şu an itibarıyla Fransız oyuncu cephesinde henüz hiçbir şey olmadı" diye yazıyor kicker. Eberl'in yeniden biraz daha "hareketlilik" olmasını beklemesi gerekiyor.

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FC Bayern: Zaragoza, Palhinha ve Boey'in performans verileri ve istatistikleri



