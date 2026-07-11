Anlaşma sağlandı... Barcelona, Belçika'nın yükselen yıldızını kadrosuna kattı

Katalan "Sport" gazetesine göre, İspanyol takımı Barcelona, iki taraf arasında 6 aydan fazla süren müzakerelerin ardından Belçikalı Club Brugge ile genç kanat oyuncusunu transfer etmek üzere bir anlaşmaya vardı.

Sonunda iki kulüp, Belçikalı Jesse Bessiou'nun transferini yaklaşık 10 milyon euro karşılığında tamamlama konusunda anlaştı; Brugge ise oyuncunun gelecekteki herhangi bir transferinden elde edilecek gelirin %30'unu elinde tutacak.

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Bessio'nun sözleşmesi 2027 yılına kadar sürmesine rağmen, oyuncunun Barcelona forması giyme konusundaki güçlü isteği ve sözleşmesini yenilemeyi reddetmesi üzerine Brugge sonunda taviz verdi.

Katalan kulübü, oyuncunun yüksek hızı, teknik becerileri ve fark yaratma yeteneği sayesinde dünya çapında bir yıldız olmaya aday olduğuna inandığı için bu transferi gelecek için stratejik bir yatırım olarak görüyor.

Gazeteci Sasha Tavolieri, Barcelona ile Brugge arasındaki anlaşmanın kesinleştiğini ve son saatlerde işlemlerin hızlandırıldığını doğruladı. Şu anda resmi belgeler hazırlanıyor. Pessio, önümüzdeki hafta Barcelona’ya giderek sağlık kontrolünden geçecek ve ardından yeni sezona hazırlık amacıyla A takım kampına katılacak.

Dünya Kupası'ndan Çıkan Yetenekler

Belçikalı oyuncu, kulübün gelişimini hızlandırma planı kapsamında, yedek takımda oynayacak ancak teknik direktör Hans Flick yönetimindeki A takımda da forma giyecek.

Besiou, Katar’da düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Kupası’nda Belçika milli takımıyla son kez sahaya çıktıktan sonra Barcelona yetkililerini oldukça etkiledi. Orada, Barcelona’nın transfer etmeyi başardığı Hamza Abdülkerim’in yanı sıra, Katalan kulübünün scoutlarının da dikkatini çekti.

Besiou, sol kanat oyuncusu olarak oynuyor ve olağanüstü hızı ile bire bir mücadelelerdeki (1'e 1) olağanüstü yeteneğiyle öne çıkıyor. Blaugrana yetkilileri, onun önümüzdeki yıllarda dünya futbolunun en önemli yıldızlarından biri olmaya aday niteliklere sahip olduğuna inanıyor.

Barcelona, Pisiwo ile sözleşme imzalamak kolay bir iş olmayacağının farkındaydı, ancak bunu gelecek için stratejik bir hedef olarak gördü; bu nedenle teknik ekip, oyuncuyu ikna etme ve Club Brugge ile müzakere etme çabalarına tam olarak katıldı.

Zor bir sezon

Besiou, sakatlıklar nedeniyle zor bir sezon geçirdi; ayrıca sözleşmesini yenilemeyi reddetmesi nedeniyle Club Brugge'de forma giyme şansı da azaldı. "Sport" gazetesine göre, İngiliz Premier Ligi'ndeki birçok kulüpten teklifler almasına rağmen, kariyerini geliştirmeye devam etmek için aylar önce Barcelona'yı seçme kararını vermişti.

Anlaşma tamamlandığında, bu transfer, transfer piyasasındaki rekabette bir adım önde olmak ve gelecekte A takıma yükseltmek üzere en yetenekli oyuncularla sözleşme imzalamayı amaçlayan kulüp politikası kapsamında, Barcelona’nın bir yedek takım oyuncusuna yaptığı en büyük yatırım olacak.