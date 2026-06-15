Anlaşma resmen tamamlandı... Mourinho'nun öğrencisi Real Madrid'de ona katılıyor

Sami Khedira, ayrılmasından 11 yıl sonra Real Madrid'e geri döndü, ancak bu kez önümüzdeki Temmuz ayından itibaren José Mourinho'nun yardımcısı olarak yeni bir görevde.

Transfer piyasası uzmanı İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun açıklamasına göre, "Anlaşma resmi olarak tamamlandı. Mourinho, Sami Khedira'yı bizzat aradı ve Alman oyuncu ona katılmayı kabul etti."

2010 ile 2015 yılları arasında Real Madrid'de forma giyen eski Alman oyuncu, 2017'de futbolu bıraktığından beri herhangi bir antrenörlük deneyimi olmamasına rağmen, önümüzdeki Temmuz ayından itibaren yardımcı antrenör olarak yeni görevine başlayacak.

Khedira, Mourinho'nun Real Madrid'deki ilk görev süresi (2010-2013) boyunca onunla güçlü bir bağ kurmuştu. Alman oyuncu, Mourinho'nun en yakın öğrencilerinden biriydi. Bu durum, "The Special One"ın antrenörlük deneyimi olmamasına rağmen onu kadrosuna katmak istemesini açıklıyor.

Khedira'nın antrenörlük deneyimi bulunmuyor. 2017'de futbolu bıraktıktan sonra, Almanya'da önde gelen bir televizyon yorumcusu olarak kariyerini geliştirmeye odaklandı. Ancak Mourinho, Real Madrid'i iyi tanıması ve oyuncularla olan ilişkisine güveniyor. Mourinho, önceki görevlerinde kendisine eşlik eden güvenilir beş yardımcısının antrenörlük deneyimini, Khedira'nın temsil ettiği Real Madrid kültürüne dair içsel bilgiyle birleştiren dengeli bir teknik ekip kurmaya çalışıyor.

Böylece Mourinho'nun Real Madrid'deki ikinci dönemindeki teknik kadrosu tamamlanmış oluyor. Khedira, Portekizli teknik direktörün önceki görevlerinde kendisine eşlik eden beş yardımcının arasına katılacak.