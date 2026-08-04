"Anlaşılması güç bir çalkantı dönemi": FIFA Genel Sekreteri uzun bir mesajla sessizliğini bozdu

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Genel Sekreteri Mattias Grafström, salı sabahı dünyanın çeşitli ofislerindeki tüm çalışanlara uzun bir mesaj göndererek, Başkan Gianni Infantino'nun desteklediği FIFA ticari şirketinin kurulması projesinin başarısızlığının ardından yaşanan çalkantılar ortasında, mesleki gelecekleri konusunda onlara güvence verdi.

Fransız "RMC Sport" kanalının ortaya koyduğuna göre, ticari şirket kurma girişiminin çökmesinin ardından FIFA çalışanları arasında endişe ve gerginlik duyguları hâkim oldu. Bu durum, Infantino'ya yakın isimlerden biri olan Grafström'ü uzun bir e-posta mesajıyla doğrudan onlara hitap etmeye yöneltti.

Genel Sekreter, mesajına şu sözlerle başladı: "Geçen hafta, dünyanın dört bir yanındaki ofislerimizde çalışan tüm FIFA personeli için istisnai ve zorluklarla dolu bir haftaydı; bu yüzden bu mesajı benden ilk duyanların siz olmanızı istedim." Bu sözler, son günlerde uluslararası kuruluşu sarsan krize açık bir gönderme niteliğindeydi.

Kriz ortasında Dünya Kupası başarısına övgü

Grafström, 2026 Dünya Kupası'nın organizasyonundaki çalışanların çabalarını övmeye özen gösterdi ve şöyle dedi: "2026 FIFA Dünya Kupası'nın Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nde başarılı olmasını sağlamak için, ister sahada ister uzaktan yorulmadan çalışan her birinizin gerçekleştirdiği istisnai çalışmayı övmek ve öne çıkarmak istiyorum."

Şunları da ekledi: "Bu, göz kamaştırıcı bir başarıydı; dünyanın dört bir yanından milyarlarca insanın keyifle izlediği, onları ortak bir futbol tutkusuyla bir araya getiren bir etkinlikti."

Üzücü ve kınanacak olaylar

Genel Sekreter, kuruluşun mevcut durumuna doğrudan değinerek yaşananları "üzücü ve kınanacak olaylar zinciri" olarak nitelendirdi ve ticari şirket kurma projesinden nihai olarak vazgeçilmesinin, "hayal kırıklığı yaratıcı" olsa da, FIFA çalışanlarının yürüttüğü seçkin günlük çalışmanın gerçeğini gölgede bırakmaması gerektiğini belirtti.

Grafström mesajında şöyle dedi: "Hepimiz anlaşılması ve kabul edilmesi güç bir çalkantı dönemi yaşadık. Ancak Genel Sekreter olarak sizden, bizi her zaman birleştiren şeye odaklanmaya devam etmenizi rica ediyorum: futboluna ve 211 üye federasyonuna hizmet etmek, tüm ilgili taraflarla omuz omuza çalışmak ve FIFA'nın tüzük ve kurallarına tam saygı göstermek."

Mesleki istikrar konusunda güvence

Endişeleri yatıştırma çabasıyla FIFA'nın personelden sorumlu başkan yardımcısı, çalışanların "mevcut siyasi iklimin dalgalanmalarından güvende" olduklarını vurgulayarak şöyle dedi: "Endişelenmeye gerek yok. Bireyler, istikrarsızlık dönemleri ve üzücü olaylar, hepsi gelip geçicidir. Kuruma, misyonuna ve futbola karşı sorumluluğuna gelince, bunlar sabit kalır."

Bu kritik aşamada "profesyonellik, keskin bir öngörü ve dengeyi" göstermenin gerekliliğini vurgulayan Grafström, durumu görüşmek isteyen her çalışana "kapısının" her zaman açık olacağını belirtti.

Grafström, mesajını, "kendisine hizmet ettiği kişiler tarafından çalışması takdir edildiği sürece" sahadaki ekipleri desteklemeye "devam edeceğini" vurgulayarak sonlandırdı; bu, mevcut krize rağmen görevinde kalmayı sürdüreceğine dolaylı bir işaretti.

FIFA ticari şirketinin kurulması projesinin, kuruluşun ticari yönünü yeniden yapılandırmayı amaçladığı, ancak FIFA içinde ve dışında birçok taraftan geniş bir muhalefetle karşılaştığı, bunun da sonunda projeden nihai olarak vazgeçilmesine yol açtığı hatırlatılıyor.