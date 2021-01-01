Ankaraspor 0-3 Altınordu | Altınordu'dan Ümit Özat'a kötü sürpriz

TFF 1.Lig'de haftanın açılış maçında Altınordu, Ümit Özat ile ilk maçına çıkan Ankaraspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'de 21. hafta, Ankaraspor - Altınordu mücadelesiyle başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda ise kilidi çözen konuk takım oldu.

60. dakikada Metehan'ın yerde kalmasıyla kazanılan penaltıyı Enis Destan filelere gönderdi. 18 yaşındaki oyuncu 69. dakikada bir gol daha kaydederek farkı ikiye çıkardı. Enis, son üç maçta dördüncü golünü kaydetti. Karşılaşmaya adeta damga vuran genç oyuncu 79. dakikada soldan yapılan ortayı indirerek bu sefer asist yaptı ve 16 yaşındaki Burak İnce'nin fileleri havaldırmasına yardımcı oldu.

Kalan dakikalarda ise başka gol olmadı.

3-0 biten maçın ardından Altınordu puanını 37'ye yükseltti. Ümit Özat ile çıktığı ilk maçta ağır bir yenilgi alan Ankaraspor ise 13 puanda kaldı.

Başkent temsilcisi önümüzdeki hafta lider Giresunspor'a konuk olacak. Altınordu da Adanaspor'u konuk edecek.