Ankaragücü'nün golcüsü Dever Orgill performansıyla büyülüyor

Ankaragücü'nün devre arasında kadrosuna kattığı Dever Orgill, Süper Lig'deki performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Ankaragücü, son dört lig maçında topladığı 10 puanla hızlı bir şekilde tehlike bölgesinden uzaklaşırken takımın forvet oyuncusu Dever Orgill de attığı gollerle dikkatleri üzerine çekiyor.

Ara transferin son gününde Avusturya ekibi Wolfsberger'den transfer edilen Jamaikalı golcü, Antalyaspor deplasmanında yaptığı hat-trick ile üç puanın mimarı oldu.

Geçen hafta Ankaragücü, sahasında BB Erzurumspor'a karşı kritik bir galibiyet elde ederken 2-1 kazanılan maçın yıldızı yine Dever Orgill olmuştu. 28 yaşındaki golcü, Erzurumspor karşısında 1 gol ve 1 asistlik performans sergilerken kısa sürede Ankaragücü taraftarının da sevgisini kazandı.

Dever Orgill, şu ana dek Süper Lig'de 5 maça çıkarken bu maçlarda 5 gol atıp 1 asist yaptı ve 6 gole direkt katkıda bulundu.

2010 yılından bu yana Jamaika Milli Takımı'nda da forma giyen ve şu ana kadar 10 maça çıkan Orgill, milli formayla henüz gol atamadı.

Kariyerine Kanada ekiplerinden Whitecaps'te başlayan Orgill, Ankaragücü'nden önce sırasıyla Vancouver, St. George's SC, IFK Mariehamn ve Wolfsberger takımlarnda top koşturdu.

Dever Orgill'in Ankaragücü'ndeki sözleşmesi 2019-20 sezonunun sonunda tamamlanıyor.