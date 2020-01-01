Ankaragücü'nde Gerson Rodrigues, Galatasaray maçının kadrosundan çıkarıldı

Maç öncesinde Ante Kulusic ile tartışan forvet oyuncusu bu yüzden Galatasaray maçının kadrosuna dahil edilmedi.

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam 'ı ağırlayacakları maç öncesinde Ante Kulusic'le yaşadığı tartışma nedeniyle Gerson Rodrigues'in kadrodan çıkarıldığını bildirdi.

Başkan Fatih Mert, Anadolu Ajansı' na yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli takım futbolcularından Rodrigues ile Kulusic'in arasında geçen olaya ilişkin, "Doğrudur, tartışma olmuş. Tartışmışlar. Bu nedenle biz akşam maça çıkacak kadromuzdan Rodrigues'i çıkarttık. Ancak Kulusic oynayacak" diye konuştu.

Başkan Mert, Ankaragücü'nün Süper Lig'de kümede kalma mücadelesine ilişkin, "Sahaya galip gelmek için çıkacağız. İnşallah üçte üç yapıp ligde kalma arzusundayız" dedi.