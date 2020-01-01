Ankaragücü'nde bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Başkent ekibinden yapılan duyuruda adı açıklanmayan futbolcunun koronavirüs nedeniyle tedavi altına alındığı belirtildi.

Ankaragücü, bir futbolcusunda koronavirüse rastlandığnı açıkladı.

Süper Lig ekibinden yapılan duyuruda adı açıklanmayan futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve hastaneye kaldırılarak tedavisine başlandığı ifade edildi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

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"Dün kulübümüz tarafından Beştepe tesislerimizde tüm futbolcu, teknik ekip ve kulüp personelimize Covid-19 PCR tanı testleri yapıldı. Ne yazık ki bir profesyonel futbolcumuzda Covid-19 PCR testi pozitif tespit edilmiş olup, futbolcumuza ivedilikle ileri tetkikler yapılmıştır. Futbolcumuz hastahaneye yatırılmış olup, tedavisine başlanmıştır. Tedavi sürecinde kulübümüz tarafından futbolcumuzun durumu hakkında tekrar bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."