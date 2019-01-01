Ankaragücü, Yalçın Ayhan'ın sözleşmesini bir yıl daha uzattı

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Ankaragücü, Yalçın Ayhan ile yeniden anlaştı.

Sarı-lacivertli ekip, sözleşmesi sona eren başarılı ve tecrübeli futbolcusu Yalçın Ayhan ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Ankaragücü çatısı altında bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Yalçın, "Hedefim bu sezon iyi bir performans sergileyerek Ankaragücü forması altında başarılı bir sezon geçirebilmek. Umuyorum ki taraftarımızın da desteği ile onlara bu yıl daha keyifli bir Ankaragücü izleteceğiz" ifadelerini kullandı.