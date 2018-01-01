Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nin kullanacağı Eryaman Stadı, ikinci yarıya yetişecek

Ankara'nın Eryaman semtinde inşası süren Eryaman Stadı, liglerin 19. haftasında oynanacak maçlara hazır hale gelecek.

Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nün, Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto 1. Lig'de Gençlerbirliği'nin de Altınordu maçları öncesinde stat kullanıma hazır hale getirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgilere göre inşa edilen yeni stat, Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından 49 yıllığına Gençlik ve Spor Bakanlığının hizmetine verildi.

Taraflar arasında geçici devir protokolü imzalandı. Eksikler konusunda ise Bakanlık ile Milli Emlak Genel Müdürlüğü yetkilileri arasında henüz bir tespit yapılmadı. Bu tespitler de yapıldıktan sonra stat tamamen Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilecek. Stadın Gençlik ve Spor Bakanlığına devrinden sonraki 1 yıllık süreçte tüm eksiklerden Ankara Büyükşehir Belediyesi sorumlu olacak.

Bakanlık fiili olarak stattaki işlere ortak olurken, elektrik ve doğalgaz aboneliğini gerçekleştirdi. Şu ana kadar Bakanlık ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da sportif açıdan olması gerekenleri Ankara Büyükşehir Belediyesi ve üstlenici firmaya iletti.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve yüklenici firma ile birlikte inşaatı sürdürerek, stadı en erken durumda hazır hale getirmeye çalışıyor.

MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği'ne tahsis edilecek

Bakanlık yetkilileri, Eryaman Stadı'nın 3 takımı kaldırmayacağını belirterek, stadın Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü'nün hizmetine sunulacağını ifade etti.

Statta yaklaşık 3 bin sarı koltuğun monte edilmesi devam ediyor. Ayrıca VIP Tribünü olarak adlandırılan bölümün de koltuklarının büyük bir bölümü monte edildi. Bu tribünde bulunan Türkiye Spor Yazarları Derneğine ait bölümün koltukları ise henüz takılmadı.