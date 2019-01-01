Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin'e 5 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin’e 5 maç men cezası verdi.

Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin, maçında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve tedbire uymama eylemi nedeniyle PFDK tarafından 5 maç cezaya çarptırıldı.

Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü teknik sorumlusu METİN DİYADİN'in, 29.09.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve tedbire uymama eylemi nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 46.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."