Ankaragücü Teknik Direktörü Bayram Bektaş istifa etti

Ankaragücü yönetimi ile görüşen Bayram Bektaş istifasını sundu. Ankaragücü Bayram Bektaş'ın sözleşmesini feshetti.

Anakragücü'nde Bayram Bektaş'ın geleceği belli oldu.

Ankaragücü resmi sitesinden yapılan açıklamada başkan Mehmet Yiğiner, Bayram Bektaş'ın istifasını kabul etti.

Sezona Göztepe'nin başında başlayan ancak Aralık ayı başında görevinden istifa eden Bayram Bektaş, istifa eden İsmail Kartal'ın yerine Ankargücü ile anlaşmıştı.

Ankaragücü'nde ise daha önce İsmail Kartal, aylardır futbolculara ödeme yapılmadığını belirterek basın toplantısında yönetimi eleştirmiş ve kulüp ile yollarını ayırmıştı.

Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan oldu

Ankaragücü yönetimi, istifa eden Bayram Bektaş'ın ardından yeni hocasını buldu.

Ankaragücü, teknik direktör Bayram Bektaş ile yolların ayrıldığını ve yeni teknik direktörün Mustafa Kaplan olduğunu açıkladı.