Canlı Skorlar
Ankaragücü

Ankaragücü Teknik Direktörü Bayram Bektaş istifa etti

Son güncelleme
Yorum()
AA
Ankaragücü yönetimi ile görüşen Bayram Bektaş istifasını sundu. Ankaragücü Bayram Bektaş'ın sözleşmesini feshetti.

Anakragücü'nde Bayram Bektaş'ın geleceği belli oldu.

Ankaragücü resmi sitesinden yapılan açıklamada başkan Mehmet Yiğiner, Bayram Bektaş'ın istifasını kabul etti.

Sezona Göztepe'nin başında başlayan ancak Aralık ayı başında görevinden istifa eden Bayram Bektaş, istifa eden İsmail Kartal'ın yerine Ankargücü ile anlaşmıştı.

Editörün Seçtikleri

Ankaragücü'nde ise daha önce İsmail Kartal, aylardır futbolculara ödeme yapılmadığını belirterek basın toplantısında yönetimi eleştirmiş ve kulüp ile yollarını ayırmıştı.

Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan oldu

Ankaragucu Yeni Malatyaspor STSL 10212018

Ankaragücü yönetimi, istifa eden Bayram Bektaş'ın ardından yeni hocasını buldu.

Ankaragücü, teknik direktör Bayram Bektaş ile yolların ayrıldığını ve yeni teknik direktörün Mustafa Kaplan olduğunu açıkladı.

Sonraki haber:
Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzaladı
Sonraki haber:
Fernando Muslera, Boluspor maçının kamp kadrosunda yer almıyor
Sonraki haber:
Emre Akbaba ne zaman sahalara dönecek?
Sonraki haber:
Mauricio Pochettino: Vincent Janssen, planlarımda yok
Sonraki haber:
Fatih Aksoy: Daha çok şans bulabileceğim için Sivasspor'u seçtim
Kapat