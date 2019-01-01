Ankaragücü ile Metin Diyadin'in yolları ayrıldı

Süper Lig'de son 5 maçında sadece 1 puan alan sarı lacivertliler, teknik direktör Metin Diyadin'le sözleşmesini feshetti.

Süper Lig'in 11. haftasında 6. hoca da gönderildi. Son olarak deplasmanından eli boş dönen Ankaragücü, teknik ekipte değişikliğe gidiyor. Teknik direktör Metin Diyadin ile yollarını ayıran sarı lacivertlilerde Başkan Fatih Mert AA muhabirine şu açıklamayı yaptı:

"Teknik direktörümüzle karşılıklı olarak anlaştık ve sözleşmeyi feshettik. Yeni teknik direktör konusunda da çarşamba gününe kadar kadar vereceğiz."

Ankaragücü geride kalan 11 haftada sadece 2 kez kazanırken 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle 9 puan toplayarak 17. sırada yer aldı.

Süper Lig'de daha önce , , ve teknik adamlarıyla yollarını ayırmıştı.