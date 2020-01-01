Ankaragücü - Hatayspor maçı ertelendi

Süper Lig'in 6. haftasında oynanması gereken karşılaşma, Hatayspor'daki pozitif vakaların fazlalığı nedeniyle ileri bir tarihe alındı.

Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 6. haftasında oynanması gereken MKE Ankaragücü-Atakaş müsabakasının ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Atakaş Hatayspor Kulübünün A Takım listesindeki Kovid-19 PCR test sonuçları negatif olan oyuncu sayısının Salgın Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ta belirtilen sayının altına düşmüş olması ve karantina süreleri de dikkate alınarak ileri bir tarihe ertelenmiştir. Müsabaka, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenecek ileri bir tarihte oynanacaktır." ifadeleri kullanıldı.