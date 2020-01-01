Ankaragücü en kötü sezon başlangıcına yenisini ekledi

Başkent temsilcisi, lig tarihinde ilk 5 maçta galip gelemediği 10. sezonunu yaşadı.

Süper Lig'deki ilk 5 maçında 1 puan alabilen MKE Ankaragücü, tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birine imza attı.

Süper Lig'de 2 maçı eksik bulunan başkent temsilcisi, 7. hafta maçında 'a deplasmanda 1-0 mağlup olarak kötü gidişatı durduramadı.

Ligde 52. kez mücadele eden sarı-lacivertliler, tarihinde ilk 5 maç sonunda 4. defa 1 puanda kaldı. Daha önce 1962-1963, 1999-2000 ve 2011-2012 sezonlarında ilk 5 maçta 4 yenilgi, 1 beraberlik alan MKE Ankaragücü, bu kötü istatistiğine 2020-2021'de yenisini ekledi.

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İlk 5 maçta galibiyet alınamayan 10. sezon

MKE Ankaragücü, ligdeki ilk 5 maçında galibiyet alamadığı 10. sezonunu yaşadı.

Sarı-lacivertliler, 1959, 1962-1963, 1964-1965, 1997-1998, 1999-2000, 2005-2006, 2006-2007, 2009-2010 ve 2011-2012 sezonlarının ardından 2020-2021 sezonunda da ilk 5 maçında rakiplerine üstünlük sağlayamadı.

Ligde galibiyeti olmayan tek takım

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de şu ana kadar galibiyet alamayan tek takım konumunda bulunuyor.

Bir haftayı bay geçen, bir maçı da Kovid-19 nedeniyle ertelenen sarı-lacivertliler, 1 puanla son sırada yer alıyor.

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3 maçta gol atamadı

Başkent ekibi, bu sezon sahaya çıktığı 5 maçın 3'ünde gol atamadı.

Galatasaray'a dün deplasmanda 1-0 kaybeden sarı-lacivertliler, Demir Grup 'la 0-0 berabere kalmış, Hes Kablo 'a da 1-0 yenilmişti.

MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'a 5-3, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a ise 2-1 kaybettiği maçlarda gol bulsa da puan almayı başaramadı.