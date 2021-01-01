Ankaragücü 1-2 Başakşehir: Visca ve Demba Ba dümene geçti

Başakşehir, BB Erzurumspor'dan sonra Ankaragücü engelini de aşarak bu sezonki altıncı galibiyetini aldı.

, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 yenerek toparlanma sinyalleri vermeyi sürdürdü.

Üst üste yedi maç galip gelemedikten sonra hafta arasında 'u mağlup eden Başakşehir, Başkent deplasmanında da kazanarak ikide iki yaptı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Edin Visca ve 56. dakikada Demba Ba kaydetti. Ankaragücü'nün tek golünü ise 20. dakikada Endri Çekiçi attı.

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Başakşehir bu galibiyetle 22 puana yükselirken; Ankaragücü 15 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

7. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza yayının üzerinden çektiği şutta kaleci Friedrich, topu sol direk dibinden tokatlayarak kurtardı ve meşin yuvarlağın iki hamlede hakimi oldu.

17. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Soldan ceza sahasında topla buluşan Visca, düzgün bir vuruşla uzak köşeden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

19. dakikada Sarlija'nın ceza sahasına gönderdiği topla altıpasın önünde Lobjanidze buluştu. Bu oyuncunun kaleye doğru gönderdiği topu çizginin önünde Ponck uzaklaştırdı.

20. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Sarı-lacivertlilerin, ceza sahasının sol dışından aut çizgisinin biraz gerisinden kazandığı serbest vuruşta topun başına Endri Çekiçi geçti. Bu oyuncunun yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'ın üzerinden sağ üst köşeden ağlarla buluştu: 1-1.

40. dakikada Atila Turan, sağ kanattan kullandığı köşe atışında topu doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Volkan Babacan, meşin yuvarlağı tokatlayarak üstten kornere yolladı.

İlk yarı karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

53. dakikada ​​​​​​​Rafael'in ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutta top solda auta gitti.

56. dakikada Medipol Başakşehir tekrar öne geçti. Deniz Türüç, rakip yarı sahanın sağ ortasından kullandığı serbest vuruşu ceza sahasına ortaladı. Karambolde Atakan Rıdvan Çankaya'dan seken top kale sahasının içinde Demba Ba'nın önünde kaldı. Düzgün bir vuruş yapan Demba Ba, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-2.

78. dakikada Crivelli'nin soldan yaptığı ortaya ceza sahasında Demba Ba'nın kafa vuruşunda top auta çıktı.

84. dakikada Orkan Çınar'ın ara pasıyla Paintsil, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Paintsil'in vuruşunda kaleci Volkan Babacan topu ayaklarıyla kurtararak kornere gönderdi.

Medipol Başakşehir, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.