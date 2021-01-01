Ankaragücü 1-1 Rizespor | Ankara'da puanlar paylaşıldı

Süper Lig'in 26. hafta maçında Ankaragücü ile Rizespor 1-1 berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında ligde alt sıralardan kurtulmak isteyen Ankaragücü ile Rizespor, Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadeleye konuk ekip hızlı başladı. Karşılaşmada dakikalar henüz 3'ü gösterirken Samudio'nun asistinde Godfred Donsah Karanideniz ekibini deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Maçın başında yediği golün de etkisiyle daha baskılı oynayan Başkent ekibi ilk yarının son anlarında Torgeir Borven'in attığı golle skora denge getirdi: 1-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısında ev sahibi takım daha atak bir oyun oynasa da aradığı golü bulamadı ve takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu skorun ardından Ankaragücü puanını 20 yaparak 20. sırada yer aldı. Rizespor ise 27 puanla 15. sırada bulunuyor.

Süper Lig'de gelecek hafta Ankaragücü deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak. Rizespor ise sahasında Sivasspor'u konuk edecek.

İlk yarıdan önemli dakikalar

3. dakikada konuk ekip Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti. Sol kanattan Samudio'nun ortasında Godfred Donsah'ın yaptığı kafa vuruşuna top filelere gitti: 0-1.

26. dakikada ev sahibi ekipte Lukasik'in pasıyla ceza alanına sol taraftan giren Paintsil'in şutunda top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

45+2. dakikada MKE Ankaragücü skora denge getirdi. Rakip yarı sahanın ortalarında sağ kanattan kullanılan serbest atışta İbrahim Akdağ topu ceza alanına gönderdi. Savunmanın uzaklaştıramadığı top kale sahasının dışındaki Borven'in önünde kaldı. Bu oyuncu düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı: 1-1.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıdan önemli dakikalar

51. dakikada Endri Çekiçi'nin yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest atışta kaleci Gökhan Akkan, topu son anda kornere çeldi. Aynı dakikada Endri Çekiçi'nin sol taraftan kullandığı korner atışında arka direkte Borven'in kafa vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

53. dakikada Dokovic'in ceza alanının hemen dışında kaleyi sol çaprazdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta kaleci Korcan Çelikay, topu direğin dibinden kornere tokatladı.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.