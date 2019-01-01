Ankaragücü - Fenerbahçe: Saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel 11'ler, sakat cezalı bilgileri, internet yayını

Ligde artık üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Fenerbahçe Ankaragücü deplasmanında 3 puan arıyor.

Ankaragücü ile 7 Nisan Pazar saat 16:00'da Eryaman Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Zorlu maç öncesi ki takımın da 31 puanı bulunuyor. Fenerbahçe averajla 13. sırada, Ankaragücü ise 14. sırada.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Ankaragücü Kadıköy'de 3-1 kazanmayı başarmış ve sarı-lacivertlile rteknik direktör Cocu'yu görevinden almıştı.

Maç Ankaragücü - Fenerbahçe Tarih 7 Nisan Pazar Saat 16:00

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Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe'de Mehmet Topal bu maçta sakatlığı nedeniyle oynayamayacak. Milli arada iyileşen Dirar ve Valbuena ise Ersun Yanal'ın görev vermesi halinde forma giyebilecek. Ankaragücü'nde ise Dja Djedje'nin sakatlığı bulunuyor.

Ankaragücü: Bayındır, Tiago Pinto, Ante Kulusic, Michal Pazdan, Stelios Kitsiou, Wilfred Moke, Sedat Ağçay, Hector Canteros, Hadi Sacko, Tyler Boyd, Dever Orgill

Fenerbahçe: Harun Tekin, Isla, Skrtel, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali, Jailson, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Dirar, Ayew, Soldado

Maç Öncesi OPTA İstatistikleri

Ankaragücü ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 100. randevularına çıkacak. Fenerbahçe önceki 99 maçın 63'ünü kazandı (26B 10M).

Ankaragücü ile Fenerbahçe arasında Süper Lig'de oynanan son sekiz maçta toplam 32 gol atıldı (maç başına 4 gol).

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi ağırladığı son altı maçın beşinde gol atamayan Ankaragücü, gol attığı tek maçta rakibini mağlup etti (1G 2B 3M).

Evinde üç maçtır kaybetmeyen Ankaragücü, bu sezon iç sahadaki en uzun yenilmezlik serisini yaşıyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2002/03 sezonundan bu yana deplasmandaki en uzun galibiyet hasretini yaşıyor (10 maç ? 5B 5M). Sarı lacivertli ekip en son Kasım 1985-Ekim 1986 arasında deplasmanda bundan daha uzun seri yaşamıştı (18 maç).

Ankaragücü bu sezon Süper Lig'de kalesinde en fazla isabetli şut gören takım (135, ile birlikte). Ancak Ankara ekibi, ligde kalesinde gördüğü son 27 isabetli şutta altı gol yedi.

Bu maçta, Süper Lig tarihinde en fazla gol atan takım (Fenerbahçe - 3543) ile en fazla gol yiyen takım (Ankaragücü - 2137) karşı karşıya gelecek.

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Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde Ankaragücü'ne aynı sezonda iki maçta mağlup olmadı. Ankaragücü, en son 2008/09 sezonunda iki maçta da Fenerbahçe'den puan almayı başardı (1G 1B).

Ankaragücü'nün Süper Lig'in ikinci yarısında attığı 10 golün %70'inde katkısı olan Dever Orgill (6 gol, 1 asist) ve %60'ında katkısı olan Tyler Boyd (2 gol, 4 asist), bu alanda 'nın yedi golünün beşine katkı yapan Trezeguet'in ardından (3 gol, 2 asist - %71) ligin en yüksek oranına sahip ikinci ve üçüncü oyuncuları.

Roberto Soldado, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de attığı son yedi golün dördüne direkt katkı yaptı (3 gol, 1 asist).