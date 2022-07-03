Ankaragücü'nün yıldız transferi Jese Rodriguez, eski takım arkadaşı Mbappe'nin PSG'de kalma kararını eleştirdi: "Şaşırttı"

İspanyol forvet geçtiğimiz günlerde Las Palmas'taki döneminin ardından MKE Ankaragücü'ne transfer oldu.

Kylian Mbappe'nin sözleşme destanı bir aydan fazla bir süre önce sona ermiş olabilir, ancak bu Madrid'de bir konuşma konusu olmaya devam ediyor.

Konuyla ilgili en son söz sahibi Mbappe'nin eski takım arkadaşı Jese Rodriguez. İspanyol forvet geçtiğimiz günlerde Las Palmas'taki döneminin ardından MKE Ankaragücü'ne transfer oldu.

Ne söylendi?

Cadena Cope'a transfer hakkında konuşan Jese, Florentino Perez'in konuyla ilgili düşüncelerini tekrarladı.

"Mbappe'nin bir gün burada oynayacağını söylediği için Real Madrid'e gitmemesi beni şaşırttı. Real Madrid'e gitmediyse bunun nedeni futbolun dışından gelen baskıdır, bu siyasi bir meseledir."

Bu durumu Jese Rodriguez'den daha iyi çok az kişi bilebilir çünkü Ankaragücü'nün yeni yıldızı hem PSG hem de Real Madrid'de oynadı.

Fransa'da Mbappe'nin kalması için büyük bir baskı olacağından şüphe yok, ancak Real Madrid, tüm doğru düğmeleri basmakta uzman.

Jese Rodriguez'in kariyeri

Jese Rodriguez'in kariyeri

İspanyol hücumcu, kariyerine Real Madrid altyapısında başladı. 2013'te A takıma yükselen Jese, 2016'da 25 milyon euro bonservis ücreti karşılığında PSG'ye transfer oldu.

Daha sonra sırayla Las Palmas, Stoke City, Real Betis ve Sporting CP'de kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, 2020'de serbest kaldı.

2021'de Las Palmas'ta oynayan Jese, daha sonra yine bonservisini eline aldı ve şimdi Ankaragücü formasını sırtına geçirmeye hazırlanıyor.

Daha fazla okuma

Santos Başkanı, PSG'nin yıldızı Neymar'ın yuvasına geri dönebileceğini açıkladı: "Babasıyla konuşuyoruz"