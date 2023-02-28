Belçika ekibinin üçlüsü; dünyaca ünlü yıldızlara nazire yapıyor.

PSG'nin dünyaca ünlü yıldızları Messi, Neymar ve Mbappe, takımlarına büyük bir katkı sunarak müthiş bir skor katkısında bulunuyorlar.

Yıldız üçlü, Fransız devinin bu sezon attığı 93 golün 64'üne direkt olarak katkı sağlayarak dikkat çekici bir performans gösterdi.

Ancak Avrupa liglerinde bu üçlünün dışında dikkat çekici başka bir üçlü daha var.

Toplam değerleri 12 milyon Euro

Belçika ekiplerinden Genk, bu sezon en yakın takipçisinin 10 puan önünde kendi liginin zirvesinde yer alıyor.

Belçika ekibinin başarılı ilerleyişindeki en büyük katkıyı ise bir dönem Ankaragücü'nde kiralık olarak oynayan Joseph Paintsil, Paul Onuachu ve Mike Tresor sağlıyor.

Toplam 12 milyon Euro'ya transfer edilen bu üçlü, takımları adına 64 gole direkt katkıda bulunarak Messi, Neymar ve Mbappe'ye kafa tutuyor.

Genk; Joseph Paintsil ve Mike Tresor için sırasıyla 3 ve 3.5 milyon Euro'luk ödemeler yapmıştı.

Takımın bir diğer golcüsü Onuachu ise üstün performansını sürdürünce Premier Lig ekibi Southampton'a devre arasında 18 milyon Euro'ya transfer oldu.

2020/2021 sezonunda Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen Paintsil, bu sezon Genk için ligde 23 maça çıktı ve 11 gol atarken 12 asistlik katkı sağladı.

Paul Onuachu ise transfer olana kadarki dönemde 19 lig maçında 16 gol attı.

Mike Tresor, Genk formasını 27 lig maçında giyerken 7 gol attı ve 18 asist yaptı.

Club Brugge; Belçika Ligi'ni son 3 sezondur şampiyon tamamlarken bu sezon Genk; üstün performansıyla 4 yıl süren şampiyonluk hasretine son verebilir.