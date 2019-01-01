Süper Lig'in 4. haftasında Ankaragücü ile BtcTurk Eryaman Stadı'nda karşılaşıyor. Saat 17:00'de oyanancak zorlu maçı Volkan Bayarslan yönetecek.

Geride kalan 3 hafta sonunda 5 puanı bulunan Ankaragücü 7. sırada, Yeni Malatyaspor ise 3 puanla 12. sırada yer alıyor.

Ev sahibi takımda sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. BtcTurk Yeni Malatyaspor'da ise 3 eksik var.

Teknik direktör Sergen Yalçın, başkent temsilcisine karşı sakatlıkları bulunan Yiğithan Güveli, Gökhan Töre ve Moryke Fofana'ya görev veremeyecek. Sarı-siyahlı takımda kart cezalısı oyuncusu ise bulunmuyor.

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: Uğurcan, Pereira, Novak, Hüseyin, Fernandes, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Sosa, Nwakaeme, Avdijaj, Sörloth

: Abdoulaye Diallo, Ahmet Oğuz, Toure, Flavio, Polomat, Fabricio, Berat, Candeias, Sessegnon, Stancu, Sio

Ankaragücü ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig tarihinde sadece geçen sezon karşılaştı; iki maçı da ev sahibi ekipler kazandı.

Bu sezon Süper Lig'de yenilgi yüzü görmeyen Ankaragücü (1G 2B), 2004/05 sezonundan bu yana ilk dört haftaları maç kaybetmeden geçmiyor.

Deplasmandaki son 10 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Yeni Malatyaspor (2B 7M), bu süreçte tek galibiyetini gol yemediği tek karşılaşmada aldı (2-0 vs Akhisarspor).

Süper Lig'de oynadığı son sekiz iç saha maçını kaybetmeyen Ankaragücü (3G 5B), en son Ağustos 2007-Ocak 2008 arasında daha uzun bir yenilmezlik serisi yaşamıştı (10 maç).

Süper Lig'in ilk üç haftasında en az isabetli orta yapan üç takımdan ikisi bu maçta karşlaşıyor: Ankaragücü (3) & Yeni Malatyaspor (6; Gazişehir FK ile eşit).

2019/20 Süper Lig sezonunda 'nin (6) ardından rakip kaleye en az isabetli şut çeken takım Ankaragücü (8).

Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarda en fazla gol yiyen (4) ve ikinci yarılarında en fazla gol atan (6) takım Yeni Malatyaspor.

Ankaragücü'nün Süper Lig'de attığı son dört golün üçünde Hector Canteros'un doğrudan katkısı var (1 gol & 2 asist).

Yeni Malatyaspor forveti Adis Jahovic'in, şu an Süper Lig'de bulunan takımlar arasında karşılaşıp gol atamadığı sadece iki ekip var: Ankaragücü ve Göztepe.