Ankaragücü - BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 4. haftasında Ankaragücü ile BtcTurk Yeni Malatyaspor Eryaman Stadı'nda karşılaşıyor. Saat 17:00'de oyanancak zorlu maçı Volkan Bayarslan yönetecek.
Geride kalan 3 hafta sonunda 5 puanı bulunan Ankaragücü 7. sırada, Yeni Malatyaspor ise 3 puanla 12. sırada yer alıyor.
|Maç
|Ankaragücü - BtcTurk Yeni Malatyaspor
|Tarih
|15 Eylül Pazar
|Saat
|17:00
TV & İnternet Yayını
|TV Yayını
|beIN SPORTS HD 2
|İnternet yayını
|beIN Connect
Muhtemel 11'ler
Ev sahibi takımda sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. BtcTurk Yeni Malatyaspor'da ise 3 eksik var.
Teknik direktör Sergen Yalçın, başkent temsilcisine karşı sakatlıkları bulunan Yiğithan Güveli, Gökhan Töre ve Moryke Fofana'ya görev veremeyecek. Sarı-siyahlı takımda kart cezalısı oyuncusu ise bulunmuyor.
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Novak, Hüseyin, Fernandes, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Sosa, Nwakaeme, Avdijaj, Sörloth
Gençlerbirliği: Abdoulaye Diallo, Ahmet Oğuz, Toure, Flavio, Polomat, Fabricio, Berat, Candeias, Sessegnon, Stancu, Sio
Maç Öncesi OPTA İstatistikleri
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Ankaragücü ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig tarihinde sadece geçen sezon karşılaştı; iki maçı da ev sahibi ekipler kazandı.
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Bu sezon Süper Lig'de yenilgi yüzü görmeyen Ankaragücü (1G 2B), 2004/05 sezonundan bu yana ilk dört haftaları maç kaybetmeden geçmiyor.
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Deplasmandaki son 10 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Yeni Malatyaspor (2B 7M), bu süreçte tek galibiyetini gol yemediği tek karşılaşmada aldı (2-0 vs Akhisarspor).
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Süper Lig'de oynadığı son sekiz iç saha maçını kaybetmeyen Ankaragücü (3G 5B), en son Ağustos 2007-Ocak 2008 arasında daha uzun bir yenilmezlik serisi yaşamıştı (10 maç).
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Süper Lig'in ilk üç haftasında en az isabetli orta yapan üç takımdan ikisi bu maçta karşlaşıyor: Ankaragücü (3) & Yeni Malatyaspor (6; Gazişehir FK ile eşit).
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2019/20 Süper Lig sezonunda Göztepe'nin (6) ardından rakip kaleye en az isabetli şut çeken takım Ankaragücü (8).
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Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarda en fazla gol yiyen (4) ve ikinci yarılarında en fazla gol atan (6) takım Yeni Malatyaspor.
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Ankaragücü'nün Süper Lig'de attığı son dört golün üçünde Hector Canteros'un doğrudan katkısı var (1 gol & 2 asist).
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Yeni Malatyaspor forveti Adis Jahovic'in, şu an Süper Lig'de bulunan takımlar arasında karşılaşıp gol atamadığı sadece iki ekip var: Ankaragücü ve Göztepe.
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Ekim 2013'ten bu yana Süper Lig'deki ilk maçına çıkmaya hazırlanan Metin Diyadin, daha önceki dört Süper Lig macerasına da yenilgiyle başladı: Gençlerbirliği (geçici), Orduspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği.