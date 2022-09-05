Ankaragücü-Beşiktaş maçının sonunda sahaya giren taraftar tutuklandı mı?

Ankaragücü-Beşiktaş maçının bitiminde sahaya giren ve Salih Uçan'a şiddet uygulayan taraftarın, gözaltına alındığı duyruldu.

Süper Lig'in beşinci haftasında Beşiktaş, Ankaragücü karşısında deplasmanda 3-2 galip geldi. Maçın bitiminde sahaya giren bir taraftar Beşiktaşlı Salih Uçan'a, tekme attı. Olay sonrası Beşiktaş'tan ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.

Ne yaşandı?

Josef de Souza, sahaya giren taraftarla bir tartışma yaşadı, olay sonrasında kırmızı kart gördü. Cenk Tosun, taraftarın girdiği sırada Salih Uçan'ın önüne geçerek, oyuncunun ciddi bir sakatlık yaşamasını engelledi.

Beşiktaş ikinci başkanı Engin Baltacı ne dedi?

Beşiktaş ikinci başkanı Engin Baltacı, kulübün resmi sitesinden yayınlanan açıklamada olay hakkında şu sözleri kullandı: “Sahalarda, münferit de olsa şiddetin olmamasını istiyoruz. Seksen metre koşan bir taraftar, oyuncularımıza tekme atarken, arkadaşlarını korumak isteyen oyuncumuz Josef kırmızı kart gördü. Bu kabul edilemez."

"Genç bir oyuncumuzun olayları tetiklediği iddia ediliyor. Böyle bir şey yok. Oyuncumuzun hatası varsa gerekeni de yapacağımızdan kimsenin endişesi olmasın."



"Oyuncularımıza kimse el, dil uzatamaz. Sahalarda şiddetin terörize olmasına izin vermeyelim."

Beşiktaş Kulübü resmi hesabından açıklamanın haricinde "Futbolcularımıza yapılanlar kabul edilemez. Takipçisi olacağız!" şeklinde bir paylaşım yayınlandı.

Saldırgan taraftar tutuklandı mı? Ankara Emniyet Müdürlüğü ne dedi?

Ankara Emniyet Müdürlüğü, MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının sonlarında sahaya giren ve Beşiktaşlı futbolculara saldıran kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada,

"4 Eylül Pazar günü Eryaman Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ve Beşiktaş kale arkası tribününden saha içine atlayarak Beşiktaşlı futbolculara fiziki saldırıda bulunan B.Ö. isimli şahıs gözaltına alınarak hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Taraftarlar hakkında Beşiktaş ve TFF tarafından hukuki işlemlerin başlatılması bekleniyor.